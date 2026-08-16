Dänischer Migrationsminister besucht Karner in Wien

Der dänische Migrationsminister Morten Bødskov wird am Montag von ÖVP-Innenminister Gerhard Karner zu einem Arbeitsgespräch in Wien empfangen. Im Zentrum der Debatte wird die Umsetzung von Rückkehrzentren sowie Asylverfahren außerhalb der EU stehen. Österreich und Dänemark sind gemeinsam mit den Niederlanden, Deutschland und Griechenland Teil der "Gruppe der Umsetzer", die an einer Realisierung von Asylverfahren und Rückkehrzentren in Staaten außerhalb Europas arbeitet.
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Beide Länder sehen sich in diesem Bereich als Vorreiter in Europa. Bereits seit 2023 forderten sie gemeinsam in den Verhandlungen auf EU-Ebene die Möglichkeit zur Umsetzung dieser Pläne. Mit dem europäischen Asylpakt und der neuen Rückkehr-Verordnung wurden nun auf EU-Ebene die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen.
Denmark's Minister of Business Morten Boedskov speaks during the government's launch of the strategy for maritime security at the Naval Officers' School of the Royal Danish Naval Academy in Holmen, Copenhagen, Denmark, on February 6, 2025. (Photo by Emil Nicolai Helms / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT