Dänischer Migrationsminister besucht Karner in Wien

© EMIL NICOLAI HELMS, APA/Ritzau Scanpix/EMIL NICOLAI HELMS, Ritzau Scanpix home Aktuell Politik

Der dänische Migrationsminister Morten Bødskov wird am Montag von ÖVP-Innenminister Gerhard Karner zu einem Arbeitsgespräch in Wien empfangen. Im Zentrum der Debatte wird die Umsetzung von Rückkehrzentren sowie Asylverfahren außerhalb der EU stehen. Österreich und Dänemark sind gemeinsam mit den Niederlanden, Deutschland und Griechenland Teil der "Gruppe der Umsetzer", die an einer Realisierung von Asylverfahren und Rückkehrzentren in Staaten außerhalb Europas arbeitet.

von APA