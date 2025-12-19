Gastkommentar: Mit Quantenphysik an die Weltspitze

Durch Umschichtungen ist es meinem Ministerium gelungen, den österreichischen ESA-Beitrag von bisher 260 Millionen auf 340 Millionen Euro zu heben. Angesichts der schwierigen budgetären Lage ein gewaltiger Sprung. Wir konnten den Beitrag bei den ESA-Wahlprogrammen auf rund 203 Millionen Euro heben – eine gute und wichtige Investition, denn deutlich über 90 Prozent des österreichischen ESA-Beitrags fließen über Aufträge an die heimischen Unternehmen zurück. Daher spiegelt die finanzielle Beteiligung an den Wahlprogrammen auch die Stärkefelder unseres Landes und unserer Unternehmen wider.

Das fördert nicht nur Innovation, sondern sichert auch Wertschöpfung und – mir ganz besonders wichtig – Arbeitsplätze in Österreich. Von Österreichs ESA-Beitrag fließen rund 22 Millionen Euro in Quanten-Kommunikation-Programme. Eine sehr lohnende Inves­tition, denn das Wachstumspotenzial der Quantentechnologie ist enorm: Schätzungen zufolge könnte der europäische Markt für Quantenanwendungen bis Mitte der 2030er-Jahre im hohen einstelligen bis doppelten Milliarden-Euro-Bereich liegen; weltweit sogar bei 200 Milliarden Euro. Das bietet für den heimischen Standort, aber auch unseren Arbeitsmarkt, enorm große Chancen – gerade im Bereich der Quanten sehen wir, wie sich Innovationen in neuen, hochwertigen Jobs niederschlagen.