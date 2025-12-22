KI: Wie Sprachmodelle Logikprobleme lösen helfen – ohne sie zu verstehen

An diesem Punkt setzt die Forschung der TU Wien an. In symbolischen KI-Systemen existieren oft extrem viele mögliche Lösungswege, die nicht vollständig durchprobiert werden können. Hilfreich sind daher Zusatzregeln, die bestimmte Varianten frühzeitig ausschließen. Diese sogenannten „Streamliner“ reduzieren den Suchraum und führen schneller zu besseren Ergebnissen.

„Stellen wir uns vor, wir müssen den kürzesten Weg durch ein Labyrinth finden“, erklärt Voboril. „Wenn wir wissen, dass bestimmte Bereiche gar nicht mit dem Ausgang verbunden sind, können wir sie von vornherein ausschließen.“

Die Forschenden nutzten LLMs, um genau solche Streamliner zu identifizieren. Dazu übergaben sie den Code, der normalerweise von symbolischer KI verarbeitet wird, an ein Sprachmodell. Dieses führt den Code nicht aus und kann das zugrunde liegende Problem nicht im eigentlichen Sinn nachvollziehen. Dennoch schlägt es Zusatzregeln vor, die in den Code integriert werden können.