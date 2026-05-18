Haus der Geschichte-Direktion ab 2027 ausgeschrieben

Nach langen Planungen wurde das Haus der Geschichte im Jahr 2018 in der Wiener Hofburg eröffnet. In der Folge schwelte über Jahre hinweg eine Standortdiskussion. Seit Jänner ist nun fix, dass die Institution in das Museumsquartier übersiedeln wird. Gefordert wird nun im Rahmen der Ausschreibung die "aktive Mitwirkung an allen Planungsleistungen zur Errichtung und Einrichtung des neuen Standortes" sowie Erfahrung in der Ausstellungskonzeption, "idealerweise in einer Führungsposition", heißt es.