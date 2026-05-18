ABO

Haus der Geschichte-Direktion ab 2027 ausgeschrieben

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Das hdgö zieht um
©APA, GEORG HOCHMUTH, HOCHMUTH
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) ist auf der Suche nach einer Führungsperson, die ab 13. Februar 2027 vor allem die Übersiedlung der Einrichtung von der Neuen Burg am Wiener Heldenplatz ins Museumsquartier (MQ) managt. In der Ausschreibung der "wissenschaftlichen und organisatorischen Leitung des Hauses" wird u.a. ein Konzept zur inhaltlichen Gestaltung des neuen Standortes verlangt. Das hdgö wird seit Februar 2017 von Monika Sommer geleitet.

von

Nach langen Planungen wurde das Haus der Geschichte im Jahr 2018 in der Wiener Hofburg eröffnet. In der Folge schwelte über Jahre hinweg eine Standortdiskussion. Seit Jänner ist nun fix, dass die Institution in das Museumsquartier übersiedeln wird. Gefordert wird nun im Rahmen der Ausschreibung die "aktive Mitwirkung an allen Planungsleistungen zur Errichtung und Einrichtung des neuen Standortes" sowie Erfahrung in der Ausstellungskonzeption, "idealerweise in einer Führungsposition", heißt es.

++ THEMENBILD ++ ZU APA0143 VOM 9.1.2026 - Blick auf das Haus der Geschichte (hdgö) in der Neuen Burg am Heldenplatz, aufgenommen am Freitag, 9. Jänner 2026 in Wien. Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) wird wie geplant von der Neuen Burg am Wiener Heldenplatz ins Museumsquartier übersiedeln.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Trompete nutzte Davis bei Aufnahmen für "Kind of Blue"
News
Geburtstag von Miles Davis jährt sich zum 100. Mal
Dara winkt nach Rückkehr in Sofia ihren Fans zu
Schlagzeilen
ESC-Siegerin Dara in Bulgarien von hunderten Fans empfangen
Auch bei der Punktevergabe durch Philipp Hansa waren die Quoten hoch
Schlagzeilen
Song Contest versammelte über 1,5 Mio. Seher vor Übertragung
News
"Unser Ticket in die Welt": K&D feiern 30 Jahre "DJ-Kicks"
Dara holte sich in Wien die ESC-Trophäe
News
Bulgarien gewinnt überraschend den ESC in Wien
Dara: "Haben wir Geschichte geschrieben, oder was?!"
News
ESC-Siegerin Dara dankt Gott und dem Universum
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER