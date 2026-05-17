ESC-Siegerin Dara dankt Gott und dem Universum

Für sie selbst gelte in jedem Falle: "Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. [...] Keine Ahnung, ob ich schlafe oder das hier die Realität ist." Denn fix sei eines: "Niemand hat geglaubt, dass wir gewinnen könnten."

Dabei habe ihr Song "Bangaranga" eine wichtige Botschaft der Individualität: "Das Streben nach Perfektion ist in unserer Gesellschaft derzeit ein großes Problem." Sie habe sich in der Wiener ESC-Welt geliebt und unterstützt gefühlt: "Heute Morgen bin ich aufgewacht und musste fast weinen, weil ich Euch alle so vermissen werde."

Ihrem jüngeren Ich würde sie sicherlich einen Tipp geben: "Bleib verrückt." Und sie würde der jüngeren Dara eine Regel ans Herz legen: "Alles ist möglich."