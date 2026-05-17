ESC-Siegerin Dara in Bulgarien von hunderten Fans empfangen

Dara hatte das Finale des Musikwettbewerbs in der Nacht zum Sonntag mit deutlichen Vorsprung vor dem israelischen Sänger Noam Bettan gewonnen. Für Deutschland endete der ESC mit einer Enttäuschung - die deutsche Starterin Sarah Engels erreichte nur den drittletzten Platz.

Bulgarien war nach dreijähriger Pause erst in diesem Jahr wieder zum Eurovision Song Contest zurückgekehrt. Es ist der erste Sieg für das osteuropäische Land in dem Wettbewerb. Das ESC-Finale im nächsten Jahr soll in Sofia stattfinden.