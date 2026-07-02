Grüne wollen flächendeckende Sommerbetreuung

Laut Kindertagesheimstatistik 2024/25 sind Kinderbetreuungseinrichtungen - also Krippen, Kindergärten und Horte - vor allem im Westen lange zu. Während im Sommer die Einrichtungen in Vorarlberg und Salzburg je 15 und in Tirol, Oberösterreich und Kärnten je 13 Schließtage verzeichnen, sind es in Wien und Niederösterreich nur sieben, in der Steiermark fünf und im Burgenland gar nur ein halber Tag. Die längste Zeit ohne Sommerbetrieb gibt es über alle Bundesländer hinweg in den Horten, vor allem in Vorarlberg (45), aber auch Niederösterreich (21,5) und Salzburg (19).

Für Familien bedeute das, dass zum einen ein Vollzeitjob für beide Elternteile kaum möglich sei und dass sie sich zum anderen extra Urlaub nehmen müssen, so die Grüne Familiensprecherin Barbara Neßler in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Feriencamps oder andere private Betreuungseinrichtungen seien für viele oft nicht leistbar. "Statt einer verlässlichen öffentlichen Betreuung gilt vielerorts noch immer das Prinzip: 'Die Mama wird's schon richten.'" Darum fordern die Grünen flächendeckend familienfreundliche Öffnungszeiten in Kindergärten und Horten gerade in den Sommermonaten,

Aber auch übers Jahr hinweg gerechnet gibt es starke Unterschiede bei den Öffnungszeiten: Österreichweit sind 86 Prozent der Kindertagesheime (Krippen, Kindergärten, Horte zusammengerechnet) mindestens 47 Wochen im Jahr geöffnet. Das Burgenland, Oberösterreich, Wien und die Steiermark erreichen dabei Werte von über 90 Prozent, Niederösterreich liegt knapp darunter. Vorarlberg bildet mit 81 Prozent in etwa die Mitte, Tirol erreicht 70 Prozent. In Vorarlberg und Salzburg sind weniger als 60 Prozent der Einrichtungen länger als 47 Wochen geöffnet.