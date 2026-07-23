Google, Microsoft & Co.: Schützen Sie selten genutzte Konten

Die große Frage: Was bedeutet inaktiv? Das hat Google klar umrissen. Wenn es zwei Jahre lang keinen Log-in bei einem Konto mehr gegeben hat, kann dies dazu führen, dass das Konto gelöscht wird. Bevor es so weit kommt, sollte man aber schon diverse E-Mail-Hinweise von Google erhalten haben.

Trotzdem ist es sicherer, sich ganz allgemein bei Konten, die man nicht mehr schwerpunktmäßig oder regelmäßig nutzt, aber behalten möchte, hin und wieder anzumelden. Tipp: Ein einfacher Serientermin im Kalender hilft, solche Dinge nicht zu vergessen.

Zwei Jahre sind dabei keine allgemeingültige, aber auch keine unübliche Zeitspanne: Microsoft-Konten etwa können auch nach diesem Zeitraum gelöscht werden, wenn es keine Aktivität gab.

Aber Achtung: Der Zeitraum kann ebenso deutlich kürzer, aber auch deutlich länger ausfallen. Der Kurznachrichtendienst X beispielsweise fordert eine Anmeldung mindestens alle 30 Tage. Und Sony behält sich vor, Playstation-Network-Konten nach drei Jahren Inaktivität zu löschen, schickt aber auch Erinnerungs-Mails.

Ob jeder Dienst die eigenen Inaktivitätsregeln durchsetzt und am Ende das Löschen wirklich vollzieht, ist nicht sicher. Aber will und kann man das riskieren? Eher nicht. Also lieber ab und zu einloggen und beim jeweiligen Dienst die Richtlinien zum Umgang mit Nichtnutzung studieren. Meist finden sich diese im Hilfe- beziehungsweise Support-Bereich der Webseite des Dienstes.