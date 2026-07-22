Auch jüngste Tochter will Brad Pitts Namen ablegen

Laut der US-Zeitschrift "People" hat Vivienne einen entsprechenden Antrag in Los Angeles eingereicht und auf dem Formular "persönliche" Gründe für den Schritt angegeben. Das Gericht habe eine Anhörung für Anfang November angesetzt, hieß es.

Vivienne folgt damit dem Beispiel ihrer älteren Geschwister Shiloh (20), Zahara (21) und Maddox (24). Im Jahr 2024 hatte die damals 18-jährige Shiloh ein Gesuch vor Gericht eingereicht und den Nachnamen ihres Vaters offiziell abgelegt. Entsprechende Anträge von Zahara und Maddox laufen derzeit, um die legal eingetragenen Namen "Zahara Marley Jolie" und "Maddox Chivan Jolie" zu erhalten. Dies könnte bei geplanten Anhörungen im September bewilligt werden, hieß es.

Angelina Jolie und Brad Pitt haben zusammen drei leibliche Kinder (Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox), zudem übernahm der Schauspieler die Vaterrolle für Jolies Adoptivkinder Maddox, Pax und Zahara. Die lange Beziehung der Hollywood-Stars nahm 2016 ein Ende, als Jolie die Scheidung einreichte. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten gegenüber ihr und den Kindern vor. Die Polizei untersuchte den angeblichen Vorfall, letztlich wurden die Ermittlungen gegen Pitt aber eingestellt. Es folgten jahrelange Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.