ABO

Auch jüngste Tochter will Brad Pitts Namen ablegen

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Vivienne mit ihrer Mutter Angelina Jolie im Sommer 2024
©APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Vivienne, die jüngste Tochter der geschiedenen Hollywood-Stars Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62), bemüht sich um eine Namensänderung. Die 18-Jährige, die mit eingetragenem Namen Vivienne Marcheline Jolie-Pitt heißt, will den Nachnamen ihres Vaters streichen lassen, wie US-Medien unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichteten. Sie folgt damit dem Vorbild ihrer älteren Geschwister.

von

Laut der US-Zeitschrift "People" hat Vivienne einen entsprechenden Antrag in Los Angeles eingereicht und auf dem Formular "persönliche" Gründe für den Schritt angegeben. Das Gericht habe eine Anhörung für Anfang November angesetzt, hieß es.

Vivienne folgt damit dem Beispiel ihrer älteren Geschwister Shiloh (20), Zahara (21) und Maddox (24). Im Jahr 2024 hatte die damals 18-jährige Shiloh ein Gesuch vor Gericht eingereicht und den Nachnamen ihres Vaters offiziell abgelegt. Entsprechende Anträge von Zahara und Maddox laufen derzeit, um die legal eingetragenen Namen "Zahara Marley Jolie" und "Maddox Chivan Jolie" zu erhalten. Dies könnte bei geplanten Anhörungen im September bewilligt werden, hieß es.

Angelina Jolie und Brad Pitt haben zusammen drei leibliche Kinder (Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox), zudem übernahm der Schauspieler die Vaterrolle für Jolies Adoptivkinder Maddox, Pax und Zahara. Die lange Beziehung der Hollywood-Stars nahm 2016 ein Ende, als Jolie die Scheidung einreichte. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten gegenüber ihr und den Kindern vor. Die Polizei untersuchte den angeblichen Vorfall, letztlich wurden die Ermittlungen gegen Pitt aber eingestellt. Es folgten jahrelange Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.

US actress Angelina Jolie and her daughter Vivienne Jolie-Pitt arrive for the 77th Tony Awards at Lincoln Center in New York on June 16, 2024. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ EU einig bei "Chatkontrolle": Scan-Erlaubnis kommt wieder
Politik
EU einig bei "Chatkontrolle": Scan-Erlaubnis kommt wieder
Stern CD-35 2722 (l.), mondähnliches Objekt (Mitte), Brauner Zwerg (r.)
Technik
Stern, Brauner Zwerg, Satellit: System dreier Himmelskörper entdeckt
Sängerin entschuldigte sich
News
Sängerin Rosalía löst Empörung in Argentinien aus
Eine Kirsche auf der Öffnung einer leeren Glasflasche platzieren
Gesundheit
Kirschen schnell und sauber entkernen - so klappt es
Zu Stir-Fry passen asiatische Mie-Nudeln, Glasnudeln oder Kartoffeln
Gesundheit
Schrumpelige Karotten und Co: Was sich daraus zaubern lässt
Radieschen und Blattsalat sollten schnell verbraucht werden
Gesundheit
Bunter Brotsalat wird zum Gemüseretter
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER