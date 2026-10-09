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Forscher testen Hörvermögen von Seelöwen und Seebären

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Gehör vo Seelöwen im Test
©Jan-Philipp Strobel, APA, dpa
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In den Ozeanen machen Schiffsmotoren, Ölbohrungen und Bauarbeiten immer mehr Lärm: In Australien untersuchen Forscher nun die Auswirkungen von Unterwasserlärm auf empfindliche Meeressäuger - mithilfe trainierter Seelöwen und Seebären in einem Zoo. "Um herauszufinden, ob ein Geräusch ein Tier beeinflusst, müssen wir erst einmal wissen, ob es dieses Geräusch überhaupt hören kann", sagte die deutsche Professorin Christine Erbe, die das Forschungsprojekt leitet.

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Tierpfleger im Taronga-Zoo in Sydney haben daher zwei Seelöwen und zwei Seebären darauf trainiert, einen Hörtest zu absolvieren: Sobald sie einen Ton wahrnehmen, drücken sie mit ihrer Schnauze einen Hebel - und erhalten als Belohnung für richtige Antworten einen Fisch. Die Forscher von der Curtin-Universität haben aus den Antworten der Tiere errechnet, wie gut und in welchem Frequenzbereich Seelöwen und Seebären hören: Die Meeressäuger, die beide zur Familie der Ohrenrobben gehören, reagieren der Studie zufolge am empfindlichsten auf Geräusche um 3,2 Kilohertz - für das menschliche Ohr eine hohe Frequenz.

Als nächstes wollen die Forscher nun untersuchen, wie stark "Geräusche von Schiffen, Booten, Flugzeugen und Bauarbeiten an der Küste Robben und Seelöwen beeinflussen können", wie Projektleiterin Erbe sagte. Wichtig sei das vor allem für den bedrohten Australischen Seelöwen, dessen Population nur noch auf etwa 12.000 Tiere geschätzt wird - und der bei Kommunikation, Nahrungssuche, Orientierung und der Wahrnehmung von Gefahren auf sein Gehör angewiesen ist.

Der Verhaltensbiologe Benjamin Pitcher von der Betreibergesellschaft des Taronga-Zoos hofft auf konkrete Verbesserungen für die Meeressäuger, etwa durch Umweltverträglichkeitsprüfungen für Bauprojekte an der Küste und im Meer. Ziel sei es zu verstehen, wie sich Unterwasserlärm auf die Tiere auswirke und "ab wann er ihr Verhalten oder ihr Hörvermögen beeinträchtigt".

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