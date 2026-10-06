Extrem heller Galaxienkern in acht Milliarden Lichtjahren entdeckt

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Vom Blazar OP 313 ausgehende energiereiche Gammastrahlung konnte mit Teleskopen auf der Kanareninsel La Palma nachgewiesen werden, wie die Universität Genf mitteilte.
Blazare gehören zu den hellsten und energiereichsten Objekten des Universums. Im Zentrum sitzt ein supermassereiches Schwarzes Loch. Dieses zieht Materie an und schleudert einen Teil davon in einem gebündelten Strahl mit nahezu Lichtgeschwindigkeit ins All. Dabei entsteht unter anderem sehr energiereiche Gammastrahlung.
Ein Teil dieser Strahlung von OP 313 hat nun nach einer Reise von rund acht Milliarden Jahren die Erde erreicht. Ein Nachweis solcher Gammastrahlung ist laut der Universität Genf äußerst schwierig: Auf ihrem langen Weg durch das Universum trifft die Gammastrahlung auf Licht, das von Sternen und anderen kosmischen Objekten stammt. Dabei wird ein Teil der Gammastrahlung in andere Teilchen umgewandelt und das Signal abgeschwächt.
Die Forschenden konnten anhand der Strahlung nun unter anderem Rückschlüsse auf die Dichte dieser Hintergrundstrahlung und auf die Prozesse im Innern des Blazars ziehen. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass besonders energiereiche Elektronen für die Gammastrahlung verantwortlich sind. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Astronomy & Astrophysics" veröffentlicht.
Galaxies, galaxies everywhere - as far as NASA's Hubble Space Telescope can see. This view released 09 March, 2004 showing nearly 10,000 galaxies is the deepest visible-light image of the cosmos. Called the Hubble Ultra Deep Field, this galaxy-studded view represents a "deep" core sample of the universe, cutting across billions of light-years. The snapshot includes galaxies of various ages, sizes, shapes, and colors. The smallest, reddest galaxies, about 100, may be among the most distant known, existing when the universe was just 800 million years old. The nearest galaxies - the larger, brighter, well-defined spirals and ellipticals - thrived about 1 billion years ago, when the cosmos was 13 billion years old. AFP PHOTO/NASA (Photo by NASA / AFP)