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Thomas Markle, der entfremdete Vater von Meghan Markle, der Herzogin von Sussex, und Schwiegervater des britischen Prinzen Harry, ist am Dienstag vor einem US-Bundesgericht in Los Angeles wegen zweier Fälle des Besitzes von Material über sexuellen Kindesmissbrauch angeklagt worden. Mit der Anklage verdoppelt sich die Zahl der Vorwürfe gegen den 82-Jährigen.

von APA