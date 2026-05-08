"Expedition Nachhaltigkeit": Neue Klimaausstellung im Wiener Ringturm

Für die Sekundarstufe I und II (also Mittelschule, AHS und BMHS) gibt es online buchbare, zweistündige Workshops, heißt es auf der Website des Veranstalters. Eine einstündige "Kurzversion" kann jeder und jede für die Abendstunden buchen und besuchen, und auch eine eigenständige Erkundung der Schau im Ausstellungszentrum im Erdgeschoss des Wiener Ringturms ist während der Öffnungszeiten möglich.

Service: "Expedition Nachhaltigkeit", empfohlen ab 10 Jahren, von 11. Mai bis 1. Juli. Buchung von Führungen unter https://go.apa.at/UfTIrbwz