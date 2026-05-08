"Expedition Nachhaltigkeit": Neue Klimaausstellung im Wiener Ringturm

Einen Ausflug in die Zukunft will der Verein ScienceCenter-Netzwerk ab Montag (11. Mai) mit einer neuen Ausstellung ermöglichen. Kinder und Jugendliche können bei freiem Eintritt in die Rolle von Forschenden schlüpfen und sich mit Fragestellungen entlang der UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) beschäftigen. Dabei sollen sie die wissenschaftliche Arbeitsweise besser kennenlernen. Thematisiert werden u. a. soziale Gerechtigkeit, Mobilität und Klimawandel-Auswirkungen.
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Für die Sekundarstufe I und II (also Mittelschule, AHS und BMHS) gibt es online buchbare, zweistündige Workshops, heißt es auf der Website des Veranstalters. Eine einstündige "Kurzversion" kann jeder und jede für die Abendstunden buchen und besuchen, und auch eine eigenständige Erkundung der Schau im Ausstellungszentrum im Erdgeschoss des Wiener Ringturms ist während der Öffnungszeiten möglich.
Service: "Expedition Nachhaltigkeit", empfohlen ab 10 Jahren, von 11. Mai bis 1. Juli. Buchung von Führungen unter https://go.apa.at/UfTIrbwz