Wien stehen am Sonntag drei Großveranstaltungen bevor

So wird wegen des Wings for Life Run bereits gegen 10.00 Uhr die Schönbrunner Schloßstraße ab der Kennedybrücke gesperrt. Die Ableitung des Fahrzeugverkehrs erfolge bereits am Hietzinger Kai ab Guldenbrücke nach Penzing und Hietzing. In weiterer Folge sollen zeitweise bis ca. 15.30 Uhr Hadikgasse, Linke Wienzeile, Ring, Franz-Josefs-Kai und die Lände bis zur Stadionbrücke, Praterstern, Lassallestraße und Reichsbrücke nicht befahrbar sein. Wegen des ESC und des Wings for Life Run wird auch der Ring zwischen Oper und Schottentor von 12.00 Uhr mittags bis nach Mitternacht gesperrt sein. Auf der Ausweichstrecke über die Zweierlinie befürchtete der ÖAMTC zwischen Schwarzenbergplatz und Votivkirche teils erhebliche Verzögerungen. Das Fußballderby Rapid gegen Austria wird ab 16.00 Uhr und nach 19.00 Uhr Verzögerungen auf der Westeinfahrt, der Linzer- und Hütteldorfer Straße sowie auf dem Flötzersteig mit sich bringen.

Das Wetter sollte jedenfalls für gute Stimmung sorgen: Insgesamt sollte der Sonntag sehr sonnig verlaufen, mit Temperaturen bis 26 Grad. Die Schauerneigung ist gering, es werden sich aber vereinzelt Quellwolken bilden. Allerdings frischt am Nachmittag Wind aus Südost auf, mit Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h. Der Störungseinfluss wird sich aber erst ab Montag bemerkbar machen.