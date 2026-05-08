Hohe deutsche Auszeichnung für Österreicher Reinhard Maurer

Mit der mit 5 Mio. Euro dotierten Auszeichnung wird der zuletzt in Großbritannien tätige Forscher nach Deutschland, genauer Göttingen, geholt: Nominiert wurde er für die Ehrung von der Georg-August-Universität Göttingen gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften. Maurer, gebürtiger Steirer, der an der Universität Graz studiert hat, promovierte 2014 an der Technischen Universität München, wechselte dann an die Yale University (USA) und schließlich an die University of Warwick (Großbritannien), wo er seit 2022 eine Doppel-Professur für rechnergestützte Oberflächenchemie und Grenzflächenphysik hielt. Die Auszeichnung wird ihm am 12. Mai in Berlin verliehen.

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