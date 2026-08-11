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Etwas mehr Studierende und Abschlüsse an Pädagogischen Hochschulen

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++ ARCHIVBILD ++ Mehrheit der Studierenden sind Frauen
©APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte
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3.815 potenzielle neue Lehrerinnen und Lehrer starteten im Studienjahr 2025/26 ein Bachelorstudium an den Pädagogischen Hochschulen (PH), 2.177 ein Masterstudium. Insgesamt gab es laut am Dienstag veröffentlichten Daten der Statistik Austria an den PHs 23.207 Lehramtsstudierende, das sind 4,6 Prozent mehr als im Jahr davor. Auch bei den Studienabschlüssen gab es eine kleine Steigerung.

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4.064 Personen wurden 2024/25 mit ihrem Studium an einer PH fertig. Rund zwei Drittel schlossen ein Bachelor-, ein Drittel ein Masterstudium ab. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 2,8 Prozent.

72,4 Prozent der 23.207 PH-Studierenden waren an den neun öffentlichen, 27,6 Prozent an den fünf privaten Hochschulen eingetragen. Die meisten von ihnen kamen aus Wien (4.388) und Niederösterreich (4.272). Darauf folgten Oberösterreich (3.928), die Steiermark (3.613), Kärnten (1.649), Tirol (1.630), Salzburg (1.205), das Burgenland (903) und Vorarlberg (748).

Einen klaren Trend gibt es weiterhin beim Geschlechterverhältnis der angehenden Lehrerinnen und Lehrer. Sowohl unter jenen, die ihr Studium abgeschlossen haben, als auch unter den Studierenden sind fast 80 Prozent Frauen.

ARCHIV - 17.08.2023, Niedersachsen, Hannover: Eine Lehrerin schreibt eine Mathematikaufgabe auf eine digitale Schultafel im Klassenraum einer 4. Klasse einer Grundschule in der Region Hannover. (zu dpa: «Ministerin über neue Lehrer: «Hätte mir niemand geglaubt»») Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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