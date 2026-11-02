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Rot sehen? Bei Granatapfel in diesem Vogerlsalat kein Wunder

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Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Nüsse für den Salat zuvor in einer Pfanne ohne Öl rösten
©APA, dpa-tmn, biskuitwerkstatt.de, Mareike Pucka
Die größte Herausforderung bei diesem köstlichen Herbstsalat? Den Granatapfel zu entkernen, ohne anschließend die halbe Küche renovieren zu müssen. Mein dringender Rat: Schürze anziehen - oder zumindest dunkle Kleidung tragen. Denn die roten Spritzer können durchaus für erschrockene Blicke sorgen.

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Ist diese kleine Hürde erst einmal genommen, steht dem herbstlichen Genuss nichts mehr im Weg: Frischer Vogerlsalat trifft auf fruchtig-süße Granatapfelkerne, cremigen Ziegenkäse und knackige Pekannüsse. Das Dressing legt sich perfekt um die Vogerlsalatblätter, Nüsse und den Ziegenkäse und verbindet sich so zu einer herrlich harmonischen Kombination, die nicht nur geschmacklich überzeugt, sondern auch Farbe auf den Teller bringt. Ein Salat, der den Herbst von seiner köstlichen Seite zeigt!

Für den Salat:

Für das Dressing:

ILLUSTRATION - Im Ziegenkäse-Feldsalat sorgen die Pekannüsse für Crunch und die Granatapfelkerne für kleine fruchtige Geschmacksexplosionen. (zu dpa: «Rot sehen? Bei Granatapfel in diesem Feldsalat kein Wunder») Foto: Mareike Pucka/biskuitwerkstatt.de/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

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