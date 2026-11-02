Rot sehen? Bei Granatapfel in diesem Vogerlsalat kein Wunder

Ist diese kleine Hürde erst einmal genommen, steht dem herbstlichen Genuss nichts mehr im Weg: Frischer Vogerlsalat trifft auf fruchtig-süße Granatapfelkerne, cremigen Ziegenkäse und knackige Pekannüsse. Das Dressing legt sich perfekt um die Vogerlsalatblätter, Nüsse und den Ziegenkäse und verbindet sich so zu einer herrlich harmonischen Kombination, die nicht nur geschmacklich überzeugt, sondern auch Farbe auf den Teller bringt. Ein Salat, der den Herbst von seiner köstlichen Seite zeigt!

Für den Salat:

Für das Dressing: