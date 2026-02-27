Elon Musk will Robotaxis und Roboter auch in Europa

Tesla-Chef Elon Musk setzt auch in Europa auf Robotaxis und Roboter. "Wir werden Teslas vollständig autonomes Fahren einführen, also ein KI-gesteuertes Auto", sagte Musk in einem eigenen Videointerview beim Portal X (Donnerstag).

"Tesla verfügt über die fortschrittlichste KI (künstliche Intelligenz) für den Alltag, und hoffentlich wird sie bald in Europa zugelassen", ergänzte der Multimilliardär. In den Niederlanden soll die Zulassung bereits am 20. März erfolgen.