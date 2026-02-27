ABO

Elon Musk will Robotaxis und Roboter auch in Europa

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Artikelbild

Elon Musk

©IMAGO / MediaPunch
  1. home
  2. Leben
  3. Technik

Zulassung in den Niederlanden noch im März erwartet.

von

Tesla-Chef Elon Musk setzt auch in Europa auf Robotaxis und Roboter. "Wir werden Teslas vollständig autonomes Fahren einführen, also ein KI-gesteuertes Auto", sagte Musk in einem eigenen Videointerview beim Portal X (Donnerstag).

"Tesla verfügt über die fortschrittlichste KI (künstliche Intelligenz) für den Alltag, und hoffentlich wird sie bald in Europa zugelassen", ergänzte der Multimilliardär. In den Niederlanden soll die Zulassung bereits am 20. März erfolgen.

Fertigung von Cybercab und Optimus soll noch heuer beginnen

In diesem Jahr soll die Fertigung des Robotaxi-Fahrzeugs Cybercab ohne Lenkrad und Pedale beginnen. "Ich glaube, dass es dieses Jahr technisch möglich sein wird, in einem Tesla einzuschlafen und am Zielort wieder aufzuwachen", merkte Musk dazu an.

Tesla will 2026 auch die Produktion des Roboters Optimus starten. Der Firmen-Chef hatte in Aussicht gestellt, dass sie bis Ende 2027 "der Öffentlichkeit" zum Verkauf angeboten werden könnten. "Wenn alles gut läuft, werden wir den Cybercab und den Optimus voraussichtlich auch in Europa produzieren", sagte Musk. "Der Tesla Semi, der schwere Lkw von Tesla, wird ebenfalls in Europa gefertigt."

Tesla will Nr. 1 sein

Bisher hat Tesla nur einige fahrerlose Robotaxis in der texanischen Stadt Austin im Einsatz, die noch von Aufpassern im Beifahrersitz begleitet werden. Musk plant, dass Tesla in wenigen Jahren die Nummer eins beim autonomen Fahren und Robotaxis sein soll.

Die Google-Schwesterfirma Waymo betreibt in mehreren US-Städten fahrerlose Wagen. Umstritten ist, ob es genug Sicherheit bringt, beim autonomen Fahren wie von Tesla vorgesehen nur mit Kameras auszukommen. Das bisherige Kerngeschäft von Tesla, der Verkauf von Autos, schrumpft derzeit. In Grünheide bei Berlin steht die einzige Autofabrik des Elektroautobauers in Europa.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
SAP-Chef verdiente 2025 "nur mehr" 16,2 Millionen Euro
Wirtschaft
SAP-Chef verdiente 2025 "nur mehr" 16,2 Millionen Euro
Die Ideen auf einem Bild zu sehen kann hilfreich sein
Technik
Smarte Planer? Wenn die KI die Wohnung einrichtet
++ ARCHIVBILD ++ KI-generierte Bilder laut Studie kaum erkennbar
Technik
KI-generierte Gesichter tricksen sogar Experten aus
Jeff Bezos' Blue Origin setzt All-Kurztrips für Raumfahrt-Touristen aus
Technik
Jeff Bezos' Blue Origin setzt All-Kurztrips für Raumfahrt-Touristen aus
Starttermin mit SpaceX-Rakete nun fixiert
Technik
Bundesheer schickt Anfang 2027 Satelliten in den Weltraum
USA enteilen Europa und China bei Künstlicher Intelligenz
Technik
USA enteilen Europa und China bei Künstlicher Intelligenz
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER