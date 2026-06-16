Ellinger zur neuen Tiroler Bildungsdirektorin bestellt

Die Position war im Jänner öffentlich ausgeschrieben worden. Insgesamt acht Kandidatinnen und Kandidaten bewarben sich daraufhin. Nach Durchführung des gesetzlich vorgesehenen Auswahlverfahrens wurden drei Bewerberinnen und Bewerber von der eingesetzten Begutachtungskommission als geeignet eingestuft. Unter diesen habe sich Ellinger als bestgeeignete Kandidatin herausgestellt, hieß es. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen kommt dem Tiroler Landeshauptmann bei der Besetzung der Funktion ein Vorschlagsrecht zu. Die formale Bestellung erfolgt dann durch den Bildungsminister.

Ellinger, die das Doktoratsstudium der Erziehungswissenschaften an der Universität Salzburg absolvierte, hat langjährige Erfahrung im Bildungswesen. Sie war Lehrerin, Schulqualitätsmanagerin, Pflichtschulinspektorin und Schulleiterin. Seit 2017 fungierte die Unterländerin auch als Obfrau des Tiroler Bildungsforums. Von 2013 bis 2018 saß Ellinger für die ÖVP im Landtag.