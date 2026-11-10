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Diese App hält Musik-Fans auf dem Laufenden

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Lieblingsbands lassen sich über MusicHarbor genau verfolgen
©APA, dpa-tmn, Nico Tapia
Viele Menschen lieben Musik - allein fehlt ihnen die Zeit, bei Neuveröffentlichungen oder anstehenden Konzerten immer up to date zu bleiben. Dieses Problem greift die iOS-App MusicHarbor auf und schlüpft für die Nutzerin oder den Nutzer in die Rolle eines Update-Agenten.

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News auf Google bevorzugen

Das Schaffen der Lieblingsbands lässt sich mit Hilfe der Anwendung genau verfolgen - und zwar in einem personalisierten, chronologischen Feed, der auf den Veröffentlichungen des Künstlers oder der Künstlerin basiert und auch bevorstehende Veröffentlichungen und Musikvideos umfasst. Auch über Veranstaltungen rund um Bands wird man informiert.

Die App synchronisiert sich außerdem mit iCloud und es gibt Nutzenden die Möglichkeit, neue Musik zur Bibliothek hinzuzufügen. MusicHarbor bietet darüber hinaus Widgets für kommende Veröffentlichungen, neueste Veröffentlichungen und Statistiken, die auf Home-Bildschirm, Sperrbildschirm oder im Kontrollzentrum platziert werden können. Je nach Widget und Größe werden etwa Albumcover, Titel und Erscheinungsdaten angezeigt.

In der kostenlosen Version der App kann man bis zu 20 Künstlerinnen und Künstlern folgen. Wer ein Auge und Ohr auf unbegrenzt viele Bands haben möchte, muss relativ tief in die Tasche greifen: Das Monatsabo von MusicHarbor kostet 3,99 Euro, ein Jahresabo 22,99 Euro und wer einmalig 69,99 Euro bezahlt, kann alle Premium-Features auf einmal für immer freischalten.

Zu den Premium-Funktionen zählen etwa auch noch die Möglichkeiten, Künstlerinnen und Künstler zu importieren, Künstler-News zu lesen, Plattenlabels zu folgen, Layout und Darstellung anzupassen, Musikstreamingdienste zu integrieren, Playlists für kommende Veröffentlichungen zu erstellen oder Kalender- und Chartfunktionen zu nutzen.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Nico Tapia/Nico Tapia

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Nico Tapia/Nico Tapia

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