Was hilft gegen Frust, wenn Lebensträume unerfüllt bleiben?

"Neid ist ein Mischgefühl von Angst, Wut und Traurigkeit", sagt der Psychoanalytiker Eckehard Pioch. Neid offenbart ein schmerzhaftes Gefühl des Mangels, das die meisten lieber verbergen möchten. Daher, so sagt er, geht Neid auch mit Scham einher.

Neid kommt auf, wenn man sich mit einer anderen Person vergleicht und feststellt, dass sie etwas hat, das man selbst gerne hätte. "Das können Gegenstände, Leistungen oder Fähigkeiten, aber auch der soziale Status einer Person sein", sagt die Psychologin Flora Fassl, die an der Universität Wien zum Thema Neid geforscht hat.

"Generell ist Neid ein ganz normales und menschliches Gefühl", sagt Fassl. Und es kann eine Informationsquelle darüber sein, was uns scheinbar wichtig ist. Zu unterscheiden sind konstruktiver Neid und destruktiver Neid:

Das löst Pioch zufolge schmerzhafte Scham aus, die die Psyche aus Selbstschutzgründen unbewusst abwehrt und in Aggression umschlagen lässt. Weil das Gefühl so quälend ist, soll die Ursache des Neides mit der Begründung "Der andere hat es nicht verdient und soll es verlieren" zerstört werden. So wird aus dem schmerzhaften Gefühl der Unterlegenheit destruktiver Neid.

Das liegt daran, dass wir uns eher mit Menschen vergleichen, die uns ähnlich sind. "Die Forschung zeigt, dass viele vor allem auf gleichgeschlechtliche sowie gleichaltrige Freundinnen und Freunde neidisch sind", sagt Fassl. Der Neid kann sich aber auch auf Angehörige beziehen.

Ein weiterer Verstärker von Neid ist laut Fassl der Gedanke: "Das hätte ich sein können". Legt sich etwa ein Hollywood-Star einen Sportwagen zu, berührt uns das nicht. Ist es aber jemand aus dem eigenen Umfeld und wir verspüren den Wunsch ebenfalls, kann der Gedanke aufkommen "Warum hat diese Person es geschafft, aber ich nicht?"

Freundinnen, Nachbarn, Kolleginnen: Früher war der Personenkreis, mit denen man Vergleiche anstellte, eher klein. Durch Social Media hat sich das geändert. Dort sind wir ständig mit geschönten und scheinbar perfekten Leben konfrontiert. Wer sich mit diesen Menschen vergleicht, kann schnell Neid verspüren.

"Viele, die Neid empfinden, blenden dabei allerdings aus, dass die Szenen, die sie sehen, nur die besten Momente von anderen zeigen", sagt Eckehard Pioch. Manche Szenen sind schlicht gestellt. Insofern spiegelt Social Media häufig nur eine verzerrte Realität wider. Das, so Pioch, müssten sich Nutzerinnen und Nutzer klarmachen.

"Eine Möglichkeit ist, den sozialen Vergleich zu reduzieren", sagt Flora Fassl. Etwa weniger Social Media nutzen. Weitere Optionen:

Die Richtung ändern: Hier geht es darum, bewusst auf das zu schauen, was andere nicht haben, man selbst aber schon. "Studien haben gezeigt, dass diese Art des sozialen Vergleichs mit höherem Wohlbefinden einhergeht", so Fassl.

Offen mit Neid umgehen: Eine andere Option ist, mit der beneideten Person offen zu sprechen. Dadurch verwandelt man ein Gefühl, das zerstörerisch sein kann, in eine Brücke. "Damit wird die Beziehung zu der beneideten Person vertieft und es entsteht echte Nähe", sagt Eckehard Pioch.

Neidobjekt überdenken: Da Neid nur auftritt, wenn das Neidobjekt von Wichtigkeit ist, können laut Flora Fassl Betroffene überdenken, ob eine bestimmte Sache wirklich wichtig ist. Oder will ich es nur haben, weil es andere auch haben beziehungsweise die Gesellschaft es mir vorlebt?

Es kann eine Form von Trauer sein, wenn man merkt, dass ein Lebenstraum nicht mehr erreichbar ist. "Betroffene müssen einen solchen Wunsch nicht einfach loslassen oder sich einreden, dass er nicht mehr wichtig ist", so Fassl. Es könne hilfreich sein, Gefühle wie Enttäuschung zunächst zuzulassen. Betroffene können zudem reflektieren, was eigentlich hinter ihrem Traum stand. Welche Bedürfnisse hätte die Verwirklichung des Traums erfüllt? Gibt es andere Möglichkeiten, sie zu erfüllen?

Lebensträume loszulassen, ist laut Eckehard Pioch ein Kennzeichen seelischer Reife. "Für den Weg dorthin gibt es kein Patentrezept", sagt er. Hilfreich sei, mit Wertschätzung auf das zu schauen, was man bisher erreicht hat. Ein Beispiel: "Vielleicht hat jemand nicht die ganz große Karriere im Berufsleben gemacht, hat sich aber im Job immer wohlgefühlt und gut verdient."

Wenn Neid oder Verbitterung chronisch werden, den Alltag bestimmen und das psychische Wohlbefinden und Beziehungen zu anderen Schaden nehmen, ist professionelle Hilfe ratsam. Massiver Neid könne auch zu Depressionen oder Essstörungen führen, so Pioch.