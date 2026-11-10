Harry und Meghan nach Festnahme von Thomas Markle in Brüssel

Es ist zudem der erste gemeinsame öffentliche Auftritt im Ausland, seit das Paar in diesem Sommer nach sechs Jahren in den USA nach Großbritannien zurückgekehrt war.

Ganz in Schwarz gekleidet und mit einer kleinen Mohnblume - dem Symbol des Gedenkens an Kriegsopfer - hielt Meghan bei der Ankunft am Parlament Harrys Hand fest. Der Herzog trug einen dunkelblauen Anzug, ebenfalls mit einer Mohnblume am Revers. Das Paar ignorierte eine Frage zu Meghans Vater aus der kleinen Gruppe von Medienvertretern, die vor dem Parlament warteten.

Anlass des Besuchs ist die Eröffnung des "Lost Screen Memorial", eine Art Wanderausstellung zum Thema Onlinedienste und Kinder. Ursprünglich sollten beide eine gemeinsame Rede halten, doch nun wird voraussichtlich nur Harry sprechen. Er wird außerdem an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Die britische Zeitung "Daily Telegraph" berichtete unter Verweis auf eine anonyme Quelle, Meghan sei nach der Festnahme ihres Vaters "emotional einfach nicht stark genug, um öffentliche Reden zu halten".

Die Ausstellung "Lost Screen Memorial" zeigt 50 Fotos von Kindern, die unter den Folgen ihrer Social-Media-Nutzung gelitten haben und gestorben sind, etwa nach Mobbing oder Essstörungen. Bei den Bildern handelt es sich um die Sperrbildschirme auf den Handys ihrer Eltern. Die Stiftung von Prinz Harry und Meghan hat die Ausstellung bereits an verschiedenen Orten gezeigt.

Meghans Vater Thomas Markle war vergangene Woche wegen des mutmaßlichen Besitzes von Kindesmissbrauchsmaterials festgenommen worden. Nach Angaben des US-Justizministeriums wurden Bilder mit der Darstellung sexuellen Kindesmissbrauchs in von ihm angemieteten Lagern in Kalifornien gefunden, darunter Aufnahmen "von ihm selbst mit präpubertären Mädchen". Ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft.

Meghan hatte sich schon nach ersten Berichten über die Ermittlungen gegen ihren Vater erschüttert gezeigt. Zugleich räumte sie ein, dass sie seit Jahren von dem Verdacht weiß: Nachdem sie 2018 von derartigen Anschuldigungen erfahren habe, habe sie einen Kontakt zwischen ihren Kindern und ihrem Vater verhindert. In Brüssel äußerte sie sich am Dienstag nicht.

Prinz Harry und Meghan waren Ende August nach sechsjähriger Abwesenheit mit ihren beiden Kindern überraschend aus den USA nach Großbritannien zurückgekehrt. Das Paar hatte sich Anfang 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von seinen royalen Pflichten zurückgezogen.