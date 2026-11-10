Deutlich höhere Sterblichkeit in republikanischen US-Staaten

"Die Lebenserwartung in den USA liegt trotz deutlich höherer Gesundheitsausgaben weiterhin hinter der vergleichbarer Länder zurück. Angesichts der zunehmenden Politisierung von Gesundheit und Gesundheitsversorgung haben wir untersucht, ob sich die Hauptursachen der Sterblichkeit je nach politischer Region in den Vereinigten Staaten unterscheiden", schrieben jetzt Brandon Yan vom Institut für Gesundheitspolitik-Forschung der Universität von Kalifornien (San Francisco) und ihre Co-Autoren.

Die Experten konnten Daten bis einschließlich 2024 analysieren. Zum Zeitpunkt der US-Präsidentschaftswahlen, welche Donald Trump zum zweiten Mal an die Spitze des Staates brachten, zeigten sich nach parteipolitischen Präferenzen krasse Unterschiede. "Im Jahr 2024 lag die Sterblichkeitsrate, bereinigt um Unterschiede in der Altersstruktur, in den Bundesstaaten, die für Donald Trump gestimmt hatten, um 19,2 Prozent höher als in den Bundesstaaten, die für Kamala Harris gestimmt hatten. Da die 'Make America Healthy Again"-Agenda (MAHA) die US-Gesundheitspolitik weiterhin prägt, verdienen die Ursachen für diese Unterschiede besondere Beachtung", schrieben die Fachleute.

Die parteipolitische Spaltung bei den Sterblichkeitsraten in den USA ist dabei ein relativ neues Problem. "Im Jahr 2001 lagen die altersbereinigten Sterberaten in Landkreisen, in denen die Mehrheit für einen republikanischen Präsidentschaftskandidaten stimmte, lediglich zwei Prozent höher als in Landkreisen, in denen die Mehrheit für einen demokratischen Kandidaten stimmte. Bis 2019 hatte sich dieser relative Unterschied auf 16,1 Prozent vergrößert", so die Analyse.

Den größten Faktor spielten dabei Unterschiede beim Rückgang der Sterblichkeitsraten insgesamt. In Landkreisen mit republikanischer Mehrheit unter den Wählern nahm sie zwischen 2001 und 2019 um 11,1 Prozent ab. In Regionen mit demokratischer Mehrheit waren es minus 21,9 Prozent.

Als Donald Trump erstmals eine Präsidentschaftswahl im Jahr 2016 gewann, betrug der Unterschied der Gesamtsterblichkeit zwischen jenen Bundesstaaten, in denen dieser mehrheitlich gewählt worden war, und jenen mit einer Mehrheit für Kamala Harris 17 Prozent zuungunsten der Republikaner. 2024 waren es dann sogar 19,2 Prozent.

Covid-19 spielte eine wichtige Rolle. Die Experten: "Die Covid-19-Sterblichkeit erreichte 2020 in den US-Bundesstaaten, die für Harris stimmten, mit 86 Fällen pro 100.000 Einwohner ihren Höhepunkt, während sie in den Bundesstaaten, die für Trump stimmten, bis 2021 auf 122 Verstorbenen pro 100.000 Einwohner anstieg."

Doch auch ohne Covid-19 blieben riesige Unterschiede. "Die Krebssterblichkeit sank in jenen Bundesstaaten, die für Kamala Harris stimmten, um 12,9 Prozent. In den Bundesstaaten, die für Trump stimmten, jedoch nur um 9,1 Prozent. Das Fortbestehen dieser Unterschiede auch nach der Pandemie deutet darauf hin, dass chronische Krankheiten und nicht allein Covid-19 ein wesentlicher Faktor für die parteipolitische Spaltung bei der Sterblichkeit sind", stellten die Fachleute fest.

Bis 2024 setzten auch zehn US-Bundesstaaten die Ausweitung der staatlichen Medicaid-Krankenversicherung nicht um. Besonders benachteiligt waren ländliche Regionen und Gemeinden, in denen traditionell republikanisch gewählt wurde. Es gab unverhältnismäßig viele Krankenhausschließungen und eine Ausdünnung des Versorgungsangebots. Bei den Senatswahlen in der Vorwoche gelang es den Demokraten übrigens, die Hälfte dieser Staaten (Georgia, Kansas, South Carolina, Texas und vermutlich auch Mississippi) politisch umzudrehen.

Nur bei der Opioid-Krise zeigte sich, dass die Häufigkeit von Todesfällen durch Überdosierungen in demokratisch dominierten Bundesstaaten langsamer sank. Dem gegenüber hatten schließlich mehrheitlich demokratisch wählende Bundesstaaten etwas höhere Drogen-Todesraten.

Ein einfaches Gegenmittel gibt es nicht. Vor allem die soziale und finanzielle Situation der Betroffenen bestimmt in den USA offenbar ihren Gesundheitsstatus. Die Experten: "Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert nachhaltige Investitionen in die Rahmenbedingungen der Gesundheit, wie etwa den Ausbau des Zugangs zu bezahlbarer Gesundheitsversorgung, die Schließung von Bildungslücken, die Stärkung der Infrastruktur für ländliche und psychische Gesundheit sowie den Wiederaufbau des Vertrauens in das öffentliche Gesundheitswesen."