Frankreich wirft Iran Cyberangriffe auf Kühlanlagen vor

Die Cyberangriffe hätten an zwei Tagen im Oktober insgesamt 700 Standorte in Frankreich betroffen, sagte Barrot. "Wir werden auf europäischer Ebene Sanktionen gegen alle Verantwortlichen dieses Angriffs verhängen", betonte Barrot. Er kündigte zudem "alle weiteren verhältnismäßigen und notwendigen Maßnahmen", um mögliche Nachahmer abzuschrecken. Die Justiz sei bereits mit dem Fall befasst. Auch der iranische Botschafter solle vorgeladen werden.

Die Pariser Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe internationale Haftbefehle gegen den Anführer der Cyber-Einheit Shahid Kaweh und seine beiden Stellvertreter beantragt. Die Einheit gehört zu den Revolutionsgarden. Die Ermittler stießen den Angaben zufolge auf eine für Shahid Kaweh typische Vorgehensweise. Zudem hätten die Angreifer Persisch verwendet und IP-Adressen genutzt, die auf Geräte im Iran hindeuteten. Die mutmaßlichen Hacker-Angriffe seien begangen worden, um einer ausländischen Macht, in diesem Fall dem Iran, zu dienen, hieß es weiter.

Bei dem Angriff vom 11. Oktober wurden die Temperaturregler von Kühlanlagen in Hunderten von Einrichtungen außer Kraft gesetzt. In einigen Fällen wurde die Temperatur so hochgedreht, dass die Geräte Feuer fingen. Mitarbeiter von Supermärkten warfen kistenweise verdorbenes Fleisch und geschmolzenes Eis weg. Ein französischer Supermarktbetreiber schätzte die landesweiten Gesamtkosten auf einen zweistelligen Millionenbetrag. In diesem Monat folgte eine zweite Angriffswelle, die mehr als 100 Einrichtungen in ganz Europa traf. Betroffen waren auch Kühlschränke französischer Blutbanken. Mitarbeiter mussten daraufhin einen Teil der Blutkonserven in andere Kühleinheiten umlagern.

Den Angriffen in Europa ging mindestens ein ähnlicher Vorfall in den USA voraus. Im August fielen in mindestens sechs Supermärkten auf US-Militärstützpunkten die Kühlanlagen aus. Ermittler des Pentagons behandeln die Störungen als mutmaßlichen Cyberangriff und arbeiten mit den französischen Behörden zusammen, wie die Nachrichtenagentur Reuters im vergangenen Monat berichtete. Das Pentagon verdächtige den Iran, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die Untersuchung sei jedoch noch nicht abgeschlossen. Das US-Verteidigungsministerium teilte am Montag mit, es sei sich der "Spekulationen über einen möglichen Cyber-Vorfall" bewusst, könne aber aus Sicherheitsgründen keine weiteren Kommentare abgeben.

Die Angriffe gelten als eine der folgenreichsten Cyberattacken im seit Februar andauernden Krieg mit dem Iran. Der Konflikt ist von vereinzelten mutmaßlichen Cyber-Störungen geprägt. Dazu gehörten Störungen des Nahverkehrssystems von Los Angeles im März, von US-Wasseraufbereitungsanlagen im Juli und von Schiffen auf dem Weg in die USA im August. Der Iran weist regelmäßig Vorwürfe zurück, Cyber-Angriffe zu verüben.