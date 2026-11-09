In Krakau verletzter Österreicher "in stabilem Zustand"

"Das österreichische Generalkonsulat in Krakau steht in engem und kontinuierlichem Kontakt mit dem Mann und den betroffenen Angehörigen", bekräftigte das Außenministerium. Die Familie erhalte "umfassende konsularische Unterstützung", wurde betont. "Um eine bestmögliche medizinische Versorgung sicherzustellen, werden von den Kolleginnen und Kollegen des Generalkonsulats alle mit dem Rücktransport nach Österreich verbundenen Schritte begleitet", teilte das Außenministerium mit.

Das Ehepaar aus dem Bezirk Gänserndorf hatte sich zu touristischen Zwecken in Krakau aufgehalten und war am zentralen Marktplatz ins Visier des Attentäters geraten. Die 51-jährige Frau wurde von dem Schützen tödlich getroffen. Sie soll obduziert werden.

Indes erlag am Montagmorgen auch der Angreifer in einem Krankenhaus seinen Verletzungen, wie das Polizeipräsidium der Woiwodschaft Kleinpolen auf der Onlineplattform X mitteilte. Der 24-Jährige war am Samstagnachmittag nach Angaben der Ermittler "mit einem Auto auf den Hauptmarktplatz" gerast und hatte "wahllos auf Passanten" geschossen. Sechs Menschen wurden getötet und 15 verletzt. Als er flüchten wollte, wurde der 24-Jährige von zwei couragierten Polizisten gestellt. Beim Schusswechsel mit dem Angreifer wurden auch die beiden Beamten verletzt.

Die beiden schwer verletzten Polizisten seien wieder bei Bewusstsein, zitierte die Nachrichtenagentur PAP den Sprecher der polnischen Staatsanwaltschaft am Montag. Die beiden gelten in der polnischen Öffentlichkeit mittlerweile als Helden. Sie hatten ihr Leben riskiert, als sie sich dem Angreifer in den Weg stellten. Einer der beiden erlitt nach Medienberichten eine, der andere drei Schusswunden.

Alle 15 Verletzten werden weiter im Krankenhaus behandelt, sagte der Woiwode von Kleinpolen, Krzysztof Jan Kleczar, im Sender RMF24. Der Schütze sei wiederum seit der Einlieferung in die Klinik in einem kritischen Zustand gewesen und mindestens dreimal operiert worden. Gegen 4.30 Uhr am Montag habe ein Arzt den Tod festgestellt. "Das ist eine Information, die ich bestätigen kann", sagte der Woiwode.

Neben der Niederösterreicherin wurde auch ein Tourist aus Großbritannien getötet. Verletzt wurden laut den örtlichen Behörden weiters Personen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal und Russland. Darüber hinaus wurden die Leichen der engsten Familienangehörigen des Schützen in einem Wohnhaus in der Kleinstadt Ostrowiec Swietokryzskie gefunden. Es handelte sich um den Vater, die Mutter und die Schwester des Angreifers. Es wird angenommen, dass sie ebenfalls von ihm erschossen wurden. Die Stadt liegt rund zwei Fahrtstunden nordöstlich von Krakau.

Über den Angreifer ist wenig bekannt, außer dass er Mitglied in einem Schützenverein war. Er war mit einem halbautomatischen Gewehr bewaffnet. Der polnische Innenminister Marcin Kierwinski hatte bereits am Samstag gesagt, alles deute darauf hin, dass der Angreifer "sehr, sehr radikale Ansichten" vertreten habe und "von rechtsextremen Ideologien fasziniert" gewesen sei.

Am Montag sagte eine Sprecherin des Innenministeriums dem Radiosender TOK FM, auf der Kleidung des Täters hätten sich viele Aufnäher mit verschiedenen Motiven befunden, die nun von Experten analysiert würden. Weitere Angaben lehnte sie mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen ab.

Der Krakauer Staatsanwalt Eryk Stasielak sagte der Nachrichtenagentur PAP, dass die Ermittlungen zum Motiv und möglichen Verbindungen des Schützen trotz des Todes des Verdächtigen fortgesetzt würden. Der Tod des Mannes führe nur dazu, dass verfahrensrechtliche Schritte, die sich unmittelbar gegen ihn richten, entfallen, wie etwa die Anordnung von Untersuchungshaft. Im Übrigen würden die Ermittlungen fortgesetzt. "Eine große Menge an Beweisen muss ausgewertet werden", sagte der Staatsanwalt.

Polens Innenminister Marcin Kierwinski hatte von radikalen Ansichten des Täters und dessen Faszination für rechtsextreme Ideologien berichtet. Ob dies oder ein anderes Motiv ihn dazu bewegte, zahlreiche Menschen umzubringen, ist nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem "terroristischen Charakter" der Tat.

"Bei dem Attentäter sowie in seinem Auto wurden vier Schusswaffen und etwa 500 Schuss Munition entdeckt", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag vor Journalisten in Warschau. Das Motiv der Tat bleibe allerdings weiter ungeklärt, so die Staatsanwaltschaft. "Wir verfügen über keine Informationen, die eine eindeutige Bestimmung oder Einschätzung des Motivs zulassen würden; es gibt auch keine hinreichend gesicherten Anhaltspunkte, um dies verantwortungsvoll beurteilen zu können", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Nachfragen von Journalisten.

Wie die Staatsanwaltschaft weiter bekannt gab, hatte der 24-jährige Todesschütze wahllos eine große Zahl von Schüssen auf zufällige Passanten am Hauptmarktplatz von Krakau abgegeben. Es seien zahlreiche Patronenhülsen gefunden worden. Bestätigen könne man bisher "mindestens mehrere Dutzend Schüsse", die genaue Zahl werde sich erst nach weiteren Auswertungen sagen lassen. Die vier bei dem Täter und in seinem Auto gefundenen Schusswaffen seien zwei Gewehre vom Typ AR-15 sowie zwei Pistolen.

Der polnische Präsident Karol Nawrocki rief eine zweitägige Staatstrauer aus, die am Montag fortgesetzt wurde. Radio- und Fernsehsender änderten ihr Programm und strichen Unterhaltungssendungen, Theater sagten ihre Vorführungen ab und Konzerte wurden mit einer Schweigeminute begonnen.

Im Zentrum Krakaus legten Menschen Kerzen und Blumen nieder. Auch Solidaritätskarten mit der französischen Aufschrift "Je suis Krakow" (Ich bin Krakau) waren zu sehen. Für Montagabend ist eine Kundgebung auf dem Hauptmarkt angekündigt, der zum Schauplatz des Massakers wurde. "Lassen Sie uns in dieser schwierigen Zeit Solidarität zeigen und beweisen, dass Krakau immer eine stolze, gastfreundliche und offene Stadt sein wird", appellierte Bürgermeister Lukasz Gibala in sozialen Medien.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hatte Sonntagnachmittag von einer "abscheulichen Tat" gesprochen. Betroffen zeigten sich auch ÖVP-Kanzler Christian Stocker, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Präsident Alexander Van der Bellen. .