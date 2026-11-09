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Massive Angriffe vor Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi

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Die Luftangriffe gehen weiter
©Afp, Vladyslav Musiienko, APA
Russland und die Ukraine haben sich vor neuen Verhandlungen über ein Kriegsende massiv mit gegenseitigen Angriffen überzogen. Russland attackierte einmal mehr die Energieinfrastruktur im Nachbarland. Im Gebiet Odessa wurden laut Behördenangaben drei Menschen bei einem derartigen russischen Angriff getötet. Der staatliche Energieversorger Ukrenergo teilte mit, dass es in verschiedenen Regionen zu Stromabschaltungen komme - teils bis zu 16 Stunden täglich.

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Von der ukrainischen Flugabwehr hieß es, sie habe 276 von insgesamt 317 russischen Drohnen unschädlich gemacht. Die Ukraine wiederum setzte mit Drohnenangriffen im Leningrader Gebiet um die Millionenstadt St. Petersburg eine der größten russischen Ölraffinerien in Brand. Allein dort seien 113 Drohnen abgeschossen worden, teilte Gouverneur Alexander Drosdenko mit. In einem ebenfalls getroffenen Wohnhaus sei eine Frau getötet worden. Die Angaben der Kriegsparteien sind von unabhängiger Seite nicht unmittelbar überprüfbar.

Erstmals seit Februar wollen die Ukraine und Russland am Dienstag und am Mittwoch in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) wieder unter US-Vermittlung über Schritte hin zu einer möglichen Beendigung des Krieges verhandeln. Kiews Angebot einer Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen hatte Moskau abgelehnt.

Vor allem gehe es in Abu Dhabi um Sicherheitsfragen für Russland, die Ukraine und die gesamte Region, sagte Außenminister Sergej Lawrow in Moskau. Russland begrüße, dass US-Präsident Donald Trump das Thema der kollektiven Sicherheit an erste Stelle gesetzt habe. Trump hatte ein großes Abkommen zur Beendigung des Konflikts unter Einbindung Europas angekündigt. Eine Bestätigung dafür gab es bisher von keiner Seite.

Russland hatte den Europäern vorgeworfen, bisher nicht einmal einen Vertreter für die Ukraine-Verhandlungen benannt zu haben. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte, dass die Gespräche wie bisher nur unter US-Vermittlung liefen und die EU in Abu Dhabi nicht am Tisch sitze.

Eine EU-Kommissionssprecherin sagte, dass die EU "an Treffen in Abu Dhabi teilnehmen wird, die Teil der laufenden Friedensbemühungen sind, und zwar gemeinsam mit anderen Partnern". Auch der Rat der Mitgliedsstaaten werde vertreten sein. Zum genauen Format könne sie aber keine weiteren Informationen geben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stimmte sich nach eigenen Angaben bei einem Telefonat mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ab. "Wir tun alles, damit dieses trilaterale Format Ergebnisse bringt", sagte er. In der Vergangenheit hatten sich die Kriegsparteien etwa auf Gefangenenaustausche und andere humanitäre Aktionen geeinigt.

Selenskyj beklagte eine "derzeit sehr schwierige" Lage bei der Versorgung mit Strom, Wasser und Wärme. Demnach vereinbarten er und von der Leyen einen "speziellen Notfallmechanismus", durch den der Ukraine schnell finanzielle Mittel bereitgestellt werden könnten. Details nannte er nicht.

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