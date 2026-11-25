Künstliche Intelligenz ist in vielen österreichischen Unternehmen bereits Teil des Arbeitsalltags. Laut Statistik Austria nutzte 2025 rund jedes dritte Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten KI-Anwendungen. Im EU-Durchschnitt war es lediglich jedes fünfte.

Mit der zunehmenden Nutzung wächst auch die Bedeutung des Datenschutzes. Beschäftigte verwenden KI-Tools unter anderem zur Bearbeitung von Kundenanfragen, zur Zusammenfassung interner Dokumente oder zur Prüfung von Verträgen. Dabei können vertrauliche Unternehmensinformationen und personenbezogene Daten an externe Anbieter gelangen.

Das Wiener Online-Magazin KI Kompass hat deshalb 158 KI-Tools anhand einheitlicher Kriterien untersucht. Bei 156 Anwendungen lagen eindeutige Angaben zum Serverstandort vor. Das Ergebnis: 42 Prozent weisen einen EU-Serverstandort aus, weitere 21 Prozent nur teilweise, etwa abhängig vom Tarif. Bei 37 Prozent ist kein EU-Standort ausgewiesen.