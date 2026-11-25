Eine Auswertung des Wiener Magazins KI Kompass zeigt deutliche Unterschiede beim Datenschutz von KI-Anwendungen. Von 156 untersuchten Tools weisen nur 42 Prozent einen Serverstandort in der EU aus. Bei bekannten Chatbots wie ChatGPT, Gemini und Copilot hängen die Datenschutzbedingungen häufig vom gewählten Tarif ab.
Künstliche Intelligenz ist in vielen österreichischen Unternehmen bereits Teil des Arbeitsalltags. Laut Statistik Austria nutzte 2025 rund jedes dritte Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten KI-Anwendungen. Im EU-Durchschnitt war es lediglich jedes fünfte.
Mit der zunehmenden Nutzung wächst auch die Bedeutung des Datenschutzes. Beschäftigte verwenden KI-Tools unter anderem zur Bearbeitung von Kundenanfragen, zur Zusammenfassung interner Dokumente oder zur Prüfung von Verträgen. Dabei können vertrauliche Unternehmensinformationen und personenbezogene Daten an externe Anbieter gelangen.
Das Wiener Online-Magazin KI Kompass hat deshalb 158 KI-Tools anhand einheitlicher Kriterien untersucht. Bei 156 Anwendungen lagen eindeutige Angaben zum Serverstandort vor. Das Ergebnis: 42 Prozent weisen einen EU-Serverstandort aus, weitere 21 Prozent nur teilweise, etwa abhängig vom Tarif. Bei 37 Prozent ist kein EU-Standort ausgewiesen.
ChatGPT, Gemini und Copilot: Datenschutz hängt vom Tarif ab
Auch bei den bekanntesten KI-Chatbots unterscheiden sich die Bedingungen zur Datenspeicherung und Verarbeitung. Laut der im September 2026 durchgeführten Prüfung nennt OpenAI für ChatGPT eine EU-Datenspeicherung insbesondere bei bestimmten Firmenangeboten und der Programmierschnittstelle. Bei Google Gemini ist die Wahl des Speicherorts an entsprechende Firmentarife gebunden.
Microsoft Copilot bietet im Unternehmensbereich eine EU-Datengrenze, allerdings mit Ausnahmen. Der französische Anbieter Mistral speichert Daten standardmäßig in der EU, wobei einzelne Funktionen eine Verarbeitung außerhalb Europas vorsehen können. Claude nennt keinen frei wählbaren EU-Speicherort, während Perplexity keine EU-Datenhaltung ausweist.
Ein weiterer Unterschied betrifft die Verwendung von Nutzereingaben zum Modelltraining. Bei mehreren Anbietern können Inhalte aus kostenlosen oder privaten Tarifen standardmäßig dafür verwendet werden, sofern die entsprechende Einstellung nicht deaktiviert wird. In Firmentarifen ist diese Nutzung häufig vertraglich ausgeschlossen.
EU-Server allein garantieren keinen Datenschutz
Der physische Standort eines Rechenzentrums ist allerdings nicht der einzige entscheidende Faktor. Der Wiener IT-Rechtler Nikolaus Forgó verweist darauf, dass auch die rechtlichen Verpflichtungen des jeweiligen Anbieters berücksichtigt werden müssen. So kann ein Unternehmen trotz europäischer Serverstandorte ausländischen Rechtsvorschriften unterliegen.
Bei 78 Prozent der untersuchten Tools bieten die Anbieter sogenannte Standardvertragsklauseln an. Diese sollen Datenübermittlungen in Staaten außerhalb der EU rechtlich absichern. Ob solche Vereinbarungen im konkreten Fall ausreichen, hängt jedoch von den jeweiligen Umständen ab.
Für Unternehmen empfiehlt sich daher eine Prüfung der Datenschutzbedingungen vor dem Einsatz von KI-Anwendungen. Dazu gehören insbesondere die Verwendung eingegebener Daten für das Modelltraining, ein möglicher Auftragsverarbeitungsvertrag, die Standorte der Datenverarbeitung sowie Möglichkeiten zum Export und zur Löschung gespeicherter Informationen.
Die Analyse des KI Kompass basiert auf Anbieterangaben und wurde im November 2026 veröffentlicht. Sie zeigt, dass beim betrieblichen Einsatz künstlicher Intelligenz nicht allein der Serverstandort, sondern vor allem die vertraglichen Bedingungen und die gewählten Einstellungen entscheidend sind.
Tooldatenbank des KI Kompass:
https://ki-kompass.at/tools/