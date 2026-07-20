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Tate-Brüder sollen noch heute vor Gericht erscheinen

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Tate-Brüder erscheinen laut Anwalt noch heute vor Gericht
©APA/APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU
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Die von der britischen Staatsanwaltschaft gesuchten Brüder Andrew Tate (39) und Tristan Tate (38) sollen noch am Montag in Miami vor Gericht erscheinen. Das teilte ihr Anwalt Joseph McBride per Kurznachrichtendienst X mit. Die für ihre frauenverachtenden Äußerungen bekannten Influencer wurden am Wochenende auf Antrag der britischen Anklagebehörde Crown Prosecution Service in den USA festgenommen.

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Den beiden Männern werden verschiedene Sexualdelikte vorgeworfen, unter anderem Vergewaltigung und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Ihrem Anwalt zufolge sind sie unschuldig.

McBride stellte die beiden als Opfer eines angeblichen politischen Komplotts dar, dessen nächstes Opfer US-Präsident Donald Trump sein werde, wie er prophezeite. Die Brüder seien in Einzelhaft genommen worden und müssten orangefarbene Häftlingskleidung tragen, klagte er. Seinen ausführlichen X-Beitrag bebilderte er mit einem KI-generierten Bild, das die Brüder gemeinsam in einer Zelle sitzend zeigt. An der Wand ist zu lesen "Political Prisoners".

Die Tate-Brüder wurden in den USA geboren, zogen aber nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter nach Luton nördlich von London. Sie haben die US-Staatsbürgerschaft und die britische Staatsangehörigkeit. Sie hatten zeitweise ihren Lebensmittelpunkt in Rumänien, wo ebenfalls gegen die beiden ermittelt wird. Andrew Tate, ein ehemaliger Kickboxer, erreichte mit frauenverachtenden Aussagen in sozialen Netzwerken Millionen Jugendliche und junge Männer. Sein Bruder Tristan assistierte ihm dabei.

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