COP31 - Türkische Präsidentschaft pocht auf 1,5-Grad-Ziel

Im Pariser Klimaabkommen hat sich die internationale Gemeinschaft darauf verständigt, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu beschränken. Aktuellen UNO-Prognosen zufolge ist derzeit jedoch eine Erwärmung um 2,6 bis 2,8 Grad bis Ende des Jahrhunderts zu erwarten. Die 1,5-Grad-Marke ist de facto bereits erreicht und dürfte in den nächsten Jahren überschritten werden. Nur durch eine Entfernung von Treibhausgasen aus der Atmosphäre wäre dann noch eine Rückkehr zu diesem Wert möglich.

Kurum verwies auf einer Pressekonferenz auf die massiven Folgen des Klimawandels, die in diesem Jahr eingetreten seien, verstärkt noch durch das natürliche Klimaphänomen El Niño. 50 Millionen Menschen drohe deswegen massiver Hunger, warnte der COP-Präsident. "Unsere Aufgabe ist es, den Temperaturanstieg zu begrenzen, das Ausmaß und die Dauer der Überschreitung (des 1,5-Grad-Werts) zu minimieren und die notwendigen Schritte für eine Rückkehr zu diesem Wert zu unternehmen", hob er hervor.

Mit Blick auf die massiven Klimafolgen drang Kurum zudem auf intensive Debatten über Verluste und Schäden. Viele Länder des globalen Südens dringen auf eine Verdreifachung der finanziellen Zahlungen der Industriestaaten zur Anpassung an Klimafolgen, wozu diese jedoch bisher nicht bereit sind. Die kontroversen Debatten hatten am Montag den Start der Klimakonferenz belastet.

Kurum warb auch erneut für die türkische Elektrifizierungs-Initiative. Diese sieht vor, weltweit den Anteil des Stroms am Energieverbrauch bis 2035 auf 35 Prozent zu erhöhen. Derzeit sind es rund 20 Prozent. Eine Umsetzung des Vorschlags könnte laut einer Analyse der Internationalen Energieagentur (IEA) zu einer deutlichen Senkung der Treibhausgas-Emissionen führen, besonders wenn dies mit dem Ausbau erneuerbarer Energien und einer Abkehr von fossilen Energieträgern verknüpft wird.

Die Beratungen der UNO-Klimakonferenz wurden am Dienstag fortgesetzt. Am Mittwoch und Donnerstag werden dort zahlreiche Staats- und Regierungschefs zum sogenannten Leaders Summit erwartet. Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist ebenfalls in der Türkei angekündigt.