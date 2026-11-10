KFC bringt Fast-Food-Küche direkt auf Italiens Skipisten

In Madonna di Campiglio zieht KFC auf 1.700 Metern in der Gegend von Piana di Nambino ein. Noch höher hinaus geht es in Cortina: Auf 2.123 Metern bekommt der Faloria Mountain Club im Gebiet Faloria-Cristallo einen amerikanischen Fast-Food-Gastgeber. Dort sollen eine Terrasse und große Fensterfronten den Blick auf die Dolomiten freigeben.

Beide Lokale werden direkt von KFC betrieben und bleiben bis zum Ende der Wintersaison geöffnet. Auf der Speisekarte stehen bekannte Klassiker der Kette: knusprige Tender Crispy, scharfe Chicken Wings, Burger, Beilagen und die berühmten Chicken Buckets.

Für KFC sind die Neueröffnungen in den beiden renommierten Bergortschaften Teil einer größeren Expansionsstrategie. Die Marke will ihre italienische Restaurantkette bis Ende dieses Jahres auf 185 Standorte ausbauen. Mit den Bergrestaurants will sie vor allem ein internationales Publikum, junge Gäste und Familien erreichen. Die Präsenz in den Bergen soll der Marke zudem ein neues, hochwertigeres Image verleihen.

Die Pläne der Fast-Food-Kette sorgen für Diskussionen. Der Präsident des Trentiner Alpenvereins Christian Ferrari erklärte, dass man sich weniger über Fast-Food-Restaurants als vielmehr über die Ausbeutung natürlicher Ressourcen im Zusammenhang mit neuen touristischen Bauprojekten in den Bergen Sorgen machen sollte. "Wenn die großen multinationalen Fast-Food-Konzerne an den Skipisten Einzug halten, zeigt das, dass die Entwicklung in Richtung eines oberflächlichen Tourismus ohne kulturellen Inhalt geht", so Ferrari. Dasselbe gelte übrigens für den Bau von Wellnessanlagen und Schwimmbädern auf 2.000 Metern Höhe.

Auch in Cortina ist bereits eine Debatte über die Identität der Bergwelt entbrannt. Gianpietro Ghedina, ehemaliger Bürgermeister des Olympiaortes und heutiger Gemeinderat, kritisiert den Einzug der Fast-Food-Kette scharf. Der Faloria sei ein symbolträchtiger Ort, der seit Generationen für Bergküche, Gastfreundschaft und die Tradition des Ampezzaner Tals stehe. Eine internationale Fast-Food-Marke passe nicht zu diesem Erbe.

SUPER-G-Gründer Andrea Baccuini sieht die Sache anders. "Gastfreundschaft muss die Vielfalt ihrer Gäste berücksichtigen, mehr Auswahl ermöglichen und neue Begegnungsmöglichkeiten schaffen." Mit seinen Mountain Clubs wolle das Unternehmen den Aufenthalt am Berg zu einem Erlebnis machen, das unterschiedliche Zielgruppen zusammenbringt. Die Partnerschaft mit einer international bekannten Marke wie KFC passe in diese Strategie.