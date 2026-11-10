Drei häufige Beziehungsprobleme - und wie man sie lösen kann

Sie stört sich daran, dass er das Badezimmer dreckig hinterlässt. Er wirft ihr vor, dass sie morgens direkt schlechte Laune hat. Immer wieder diskutiert man hin und her, ohne weiterzukommen. Wegen vermeintlicher Kleinigkeiten fliegen die Fetzen. Dass sich manche Paare auch mal streiten, ist kein Grund zur Sorge. Permanenter Streit ist aber eines der häufigsten Probleme, die Paarberaterinnen und Beziehungscoaches zu hören bekommen. Offenbar führt die Kommunikation nicht dazu, einen Konflikt zu lösen. Das kann an der Art und Weise liegen, wie man miteinander spricht.

"Gute Kommunikation ist für manche Menschen lösungsorientiert, andere suchen vor allem emotionale Verbindung", sagt der Paartherapeut Eric Hegmann. Häufig redet man aneinander vorbei. Wenn sie sich über das schmutzige Bad beschwert, ist die Botschaft dahinter vielleicht: Ich will, dass du mich mehr unterstützt. Er hingegen möchte konkret wissen, wie er sauber machen soll.

Oft steckt hinter Wut und Vorwürfen das Gefühl, dass der Partner die Bedürfnisse des anderen nicht beachtet, sagt die Diplom-Psychologin Sarah Willeke aus Siegen, die Paare bei Problemen berät. "An solchen Konflikten sollten sich Paare nicht oberflächlich immer wieder abarbeiten, mit vorläufigen Kompromissen", rät Willeke - etwa zu der Frage, wann ein Bad wirklich als sauber gelten kann. Wichtiger ist die Frage, was hinter dem Streit steckt: Worum geht es dem anderen wirklich? Einen Konsens findet man nur, wenn beide an einer Lösung des eigentlichen Konflikts interessiert sind.

Es kann die Art und Weise sein, wie er das Essen zubereitet oder wie sie vor Freunden von ihrem Job erzählt. Wie er auf Kritik reagiert oder was sie als Erstes tut, wenn sie nach Hause kommt. Was auch immer die Partnerin oder der Partner tut: Plötzlich nervt es. Und vielleicht sogar noch mehr: Es ist unangenehm oder vielleicht sogar peinlich. Warum verhält sich der andere bloß so? Wer so empfindet, sucht nicht unbedingt Streit. Das Gefühl, vom anderen genervt zu sein, wächst oft im Stillen. Man wird kühl, beäugt den anderen mit Missmut. Und irgendwann fängt man vielleicht sogar an, passiv-aggressiv zu sticheln und den anderen zu verletzen.

Auch hier stecken oft ungelöste Konflikte, unbefriedigte Bedürfnisse und enttäuschte Erwartungendahinter. Hinter verletzenden Worten verbirgt sich laut Eric Hegmann nahezu immer ein sehr menschlicher Wunsch an den Partner: Wenn du dich verändern würdest, dann könnte ich glücklicher sein. Nur ist es meist eine Illusion zu glauben, der andere könnte ein anderer Mensch werden als der, den man kennengelernt hat.

Wahrscheinlicher ist, dass man den Partner am Anfang der Beziehung mit einer allzu rosaroten Brille gesehen hat. Beide geben sich Mühe, gehen aufeinander ein. Doch mit der Zeit zeigen sich unangenehme Charakterzüge - sie gehören allerdings zur Person dazu. Statt das zu akzeptieren, reagiert man ungehalten, auch unfair.

Den anderen verändern zu wollen, sei das "Ticket ins Unglück", sagt Hegmann. Seine Beobachtung: Daran arbeiten sich Paare oft jahrelang vergeblich ab, bis sie erschöpft und entmutigt aufgeben. "Es ist eine sehr unbequeme Wahrheit, dass die Veränderung bei einem selbst beginnen muss", sagt der Beziehungscoach. Die Lösung liegt in der Frage: Was kann ich auf meiner Seite machen, damit es mir besser geht und damit auch uns als Paar?

Auch Paarberaterin Willeke rät dazu, bei sich selbst anzufangen. Und sich zu fragen, woher die eigene scharfe Reaktion auf das Verhalten des anderen kommt. Welches Bedürfnis wird gerade nicht erfüllt? Manchmal findet man heraus: "Es liegt gar nicht am Partner, sondern an einem selbst", sagt Willeke. "Man ist unzufrieden mit sich, hat Stress im Beruf. Der andere wird dann zum Blitzableiter." Als Reaktion passiert es oft, dass der andere sich zurückzieht und ebenfalls kühl wird - und zurückschlägt. Wenn sich solcheMikro-Verletzungen häufen, gefährdet das die Beziehung, warnt Willeke. "Dann kann irgendwann der Respekt verloren gehen, bis hin zur Verachtung." Und dann wird es ganz schwierig.

Oft passiert es im Lauf der Beziehung, dass beide zwar noch unter einem Dach wohnen, sich aber kaum noch etwas zu sagen haben außer alltägliche Belanglosigkeiten. Man steht zwar morgens gemeinsam auf, teilt sich Bett und Tisch. Aber eigentlich lebt jeder sein eigenes Leben. Was einen bewegt, teilt man dem anderen nicht mehr mit. Sätze, die man von solchen Paaren oft hört, lauten: "Jeder macht so sein Ding." Oder auch: "Es ist eben, wie es ist." Plötzlich gehört der Mensch, der einen einmal begeistert hat, zum eigenen Leben, wie ein altes, eingestaubtes Möbelstück. Und mindestens einer von beiden stellt sich die Frage: Kann das so weitergehen?

Beziehungsexperten betonen, wie wichtig Interesse, Anteilnahme und Wertschätzung für die andere Person und ihre Bedürfnisse sind. Am Anfang einer Beziehung ist das meist gegeben. Doch im Laufe der Zeit hören viele Paare auf, sich miteinander zu beschäftigen. Die Neugier ist verflogen. Man ist dann der Meinung: Die Beziehung ist ein Selbstläufer, man kennt den anderen doch auswendig. Was kann sie oder er mir noch Neues erzählen?

Das ignoriert die Tatsache, dass Menschen neue Erfahrungen machen und ihre Wünsche und Bedürfnisse sich verändern. "Manche Partner trauen sich nicht zu äußern, was sie sich wirklich vom Leben und einer Beziehung wünschen", hat Paartherapeut Hegmann beobachtet.

Sie ahnen es vielleicht: Das Paar sollte wieder miteinander sprechen. Und zwar nicht nur darüber, dass der Müll noch runter muss. Denn die Frage ist: Weiß man wirklich, was das Gegenüber gerade bewegt? "Auch nach 20 Jahren können Sie noch keine Gedanken lesen. Und je früher Sie das aufgeben, umso besser", rät Hegmann und erklärt, was das für den Beziehungsalltag bedeutet:

Wichtig ist, sich immer wieder neu für den anderen zu entscheiden, sagt Psychologin Willeke. Es muss klar werden: "Ich möchte, dass wir uns gegenseitig wahrnehmen und die Beziehung aktiv führen."