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Chemie-Nobelpreisträger 2026 werden bekannt gegeben

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Am Mittwoch geht es um Chemie
©JONATHAN NACKSTRAND, Afp, APA
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Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt am Mittwoch in Stockholm den bzw. die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Chemie bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

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Im vergangenen Jahr teilten sich die Auszeichnung der Japaner Susumu Kitagawa, der in Australien tätige Brite Richard Robson und der in den USA tätige, gebürtige Jordanier Omar M. Yaghi für die "Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen" und damit einer neuartigen Molekülarchitektur.

(S E R V I C E - https://www.nobelprize.org/ )

A bust of Swedish chemist, engineer, inventor, businessman, and philanthropist Alfred Nobel (1833-1896) is seen during preparations ahead of the Nobel Prize award ceremony for literature, science and economy at the Concert Hall in Stockholm, Sweden on December 10, 2022. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)

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