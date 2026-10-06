Chemie-Nobelpreisträger 2026 werden bekannt gegeben

Im vergangenen Jahr teilten sich die Auszeichnung der Japaner Susumu Kitagawa, der in Australien tätige Brite Richard Robson und der in den USA tätige, gebürtige Jordanier Omar M. Yaghi für die "Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen" und damit einer neuartigen Molekülarchitektur.

(S E R V I C E - https://www.nobelprize.org/ )