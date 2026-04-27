Brigitte Hütter als Rektorin der Kunstuni Linz wiederbestellt

Nachdem Hütter rechtzeitig vor der Ausschreibung ihr Interesse, weiter im Amt bleiben zu wollen, mitgeteilt hatte, konnte die Wiederbestellung laut Universitätsgesetz ohne Ausschreibung erfolgen. Senat und Universitätsrat hatten jeweils mit der nötigen Zweidrittelmehrheit zugestimmt.

Hütter ist nicht nur seit 2019 Rektorin der Linzer Kunstuni, sondern auch seit Herbst 2024 Vorsitzende der Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko). Im Dezember 2025 wurde sie für weitere zwei Jahre für dieses Amt von den Rektorinnen und Rektoren gewählt.