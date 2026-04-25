ABO

"An den Rändern": Essayband von Bestsellerautorin Ferrante

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Ferrante wurde mit ihrer Neapel-Tetralogie zur Bestsellerautorin
©APA, Suhrkamp Verlag
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Eigentlich sollte die italienische Autorin Elena Ferrante selbst auf der Bühne stehen und sprechen - das war zumindest der Wunsch eines Professors aus Bologna. Er lud Ferrante, die seit jeher anonym bleibt, per Mail ein, Vorträge an seiner Universität zu halten. Ferrante arbeitete die Vorträge zwar aus, ließ sie aber von anderen vortragen. Das war 2021. Unter dem Titel "An den Rändern" sind nun die drei Vorträge aus Bologna und ein weiterer auf Deutsch erschienen.

von

Das 94 Seiten starke Buch erschien bereits 2021 in ihrer Muttersprache Italienisch beim Verlag edizioni e/o. Anders als ihre Neapel-Tetralogie aus "Meine geniale Freundin" und den drei Folgebänden enthält "An den Rändern" keine Fiktion. Die Essays kreisen um ihren Weg vom Lesen zum Schreiben, um literarische Vorbilder und Einflüsse sowie um die Frage, wie sich Wirklichkeit - insbesondere aus weiblicher Perspektive - überhaupt erzählen lässt.

Ferrante beschreibt in den Essays ihren Drang zum Schreiben, der sie bereits seit früher Jugend begleitet. Zugleich reflektiert die Autorin darin das Schreiben als Grenzüberschreitung: Immer wieder geht es darum, sich von vorgegebenen Formen und Traditionen zu lösen und neue Ausdrucksweisen zu finden.

In diesem Zusammenhang beschreibt sie auch einen inneren Konflikt aus ihrer frühen Schreibzeit, in der sie den Eindruck hatte, dass literarische Qualität stark an eine männlich geprägte Tradition gebunden sei. Einen der vier Essays widmet sie dem italienischen Dichter Dante Alighieri und der Figur der Beatrice aus der "Göttlichen Komödie", die für sie als weibliche Gestalt innerhalb dieses von Männern geprägten literarischen Kanons eine besondere Rolle spielt.

Ferrante verbirgt ihren Namen hinter einem Pseudonym. Niemand weiß, wer sich wirklich dahinter verbirgt. Sicher scheint nur, dass es sich bei Ferrante um eine Frau aus Neapel handelt. Spekulationen über ihre Identität gibt es viele.

(S E R V I C E - Elena Ferrante: "An den Rändern", dt. Übersetzung von Barbara Schaden, Suhrkamp, 21,50 Euro)

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Suhrkamp Verlag

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
Christian Kolonovits hat die ESC-Geschichte neu arrangiert
News
Nostalgische Reise des RSO in die Geschichte des ESC
Drei Frauen, drei Generationen: inmitten politischer Umwälzungen
News
"Das Geisterhaus": Allendes Romanklassiker als TV-Serie
Lyrik-Künstlerin und Bestseller-Autorin Clara Lösel positioniert sich klar
News
"Netzpoetin" Clara Lösel: "Meine Kunst lebt von Ehrlichkeit"
Iranischer Regisseur Massoud Bakhshi zu seinem Film "All my Sisters"
Politik
Regisseur Bakhshi: Waffe der Jugend im Iran ist Fröhlichkeit
Strafrechtlicher Schlussstrich für Christopher Seiler
News
Diversion für Christopher Seiler nach Gewaltvorwürfen
Philosophicum Lech steht unter Intendanz von Konrad Paul Liessmann
Technik
29. Philosophicum Lech denkt über "Lust an der Unmündigkeit" nach
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER