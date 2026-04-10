Ausgezeichneter Recycler für gebrauchte Windeln

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Das System wurde im Rahmen des von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG geförderten Projektes "Diapers Recycler" entwickelt. Es könnte vielleicht künftig Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Kinderbetreuungseinrichtungen insofern helfen, als dass Windelabfälle nicht mehr aufwendig transportiert und verbrannt werden müssten, sondern stellt eine Aufbereitung laut Aussendung "direkt am Entstehungsort" und "ressourcenschonend, materialerhaltend und mit deutlich reduzierten Umweltbelastungen" in Aussicht. Bei dem enzymbasierten Reinigungsprozess würden die eingesetzten Enzyme durch Fermentation von Obst- und Gemüseresten gewonnen. Zum Einsatz kommen Mikroorganismen wie Bacillus subtilis und Saccharomyces cerevisiae, "die Enzymgemische mit breitem Wirkspektrum produzieren", hieß es.