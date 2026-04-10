Ausgezeichneter Recycler für gebrauchte Windeln

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Volle Windeln gelten als hochkontaminierte Hygieneabfälle - und sie bereiten bei der Verwertung große Probleme. Abhilfe soll ein enzymbasierter Reinigungsprozess schaffen, der organische Verunreinigungen wie Fäkalien und Urin entfernt, ohne die Struktur der enthaltenen Materialien zu zerstören. Für ein modulares, dezentral einsetzbares System - vorerst im Labormaßstab - wurde Sara Vecchiato vom Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) in Graz als eine der "National Winners" des "2025 Net Zero Industries Award" gewürdigt. Den Preis, der bereits im Vorjahr im Rahmen der UNO-Klimakonferenz in Belem (Brasilien) verlautbart wurde, gewann sie für Österreich in der Kategorie "Female Innovators", er wurde ihr am Freitag während des International Vienna Energy and Climate Forum in Wien übergeben.

von APA