Getrieben von Fragen wie „Was bedeutet es, Mensch zu sein?“ und „Existiere ich als solcher überhaupt wirklich oder ist alles bloß Einbildung?“, ergründet Grinschgl die übergeordnete Frage nach Individualität
Wolfgang Grinschgl: Seine physiognomische Dekonstruktion schafft Raum zur Interpretation
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