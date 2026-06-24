Exklusiv für Abonnent:innen: Einladung zur NEWS MASTERCLASS mit Hans Jorda

Ein Blick hinter die Kulissen von Karriere, Macht und Headhunting.
NEWS lädt 3 Abonnent:innen mit Begleitung zur exklusiven NEWS Masterclass mit Hans Jorda an Bord der „MS Wien“ zu einem exklusiven Talk sowie zum anschließenden Get-together und zur Schifffahrt am Donaukanal ein!
Termin: 13. Juli 2026
Ort: Schiff MS Wien, Anlegestelle Nr. 5, Wien Schwedenplatz
Beginn: 17.00 Uhr
Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance.
Teilnahmeschluss: 06.07.2026
Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gemeinsam mit Ihrer Begleitung dabei sein!