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Exklusiv für Abonnent:innen: Einladung zur NEWS MASTERCLASS mit Hans Jorda

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Ein Blick hinter die Kulissen von Karriere, Macht und Headhunting.

NEWS lädt 3 Abonnent:innen mit Begleitung zur exklusiven NEWS Masterclass mit Hans Jorda an Bord der „MS Wien“ zu einem exklusiven Talk sowie zum anschließenden Get-together und zur Schifffahrt am Donaukanal ein!

Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance.

Teilnahmeschluss: 06.07.2026

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gemeinsam mit Ihrer Begleitung dabei sein!

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