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GEWINNSPIEL: Nintendo Switch 2 inklusive Mario Kart World gewinnen

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Bereit für das nächste Gaming Abenteuer? Gemeinsam mit Nintendo verlosen wir eine Nintendo Switch 2 inklusive Mario Kart World.

Jetzt teilnehmen und die Chance auf eine der begehrtesten Konsolen sichern!

Spielspaß für die ganze Familie

Ob spannende Rennen, gemeinsame Gaming Abende oder neue Welten zum Entdecken. Die Nintendo Switch 2 sorgt für Unterhaltung bei Groß und Klein. Mit Mario Kart World steht dem Spielspaß direkt nach dem Auspacken nichts mehr im Weg.

Die neue Konsolengeneration überzeugt mit einem hochauflösenden 7,9 Zoll Full HD Display, verbesserten Joy Con 2 Controllern mit Magnetverbindung und einem flüssigen Spielerlebnis. Zu Hause und unterwegs.

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Jetzt teilnehmen und gewinnen

Füllen Sie das Teilnahmeformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance auf das Gaming Highlight.

Teilnahmeschluss: 30.06.2026

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück schon bald auf der Nintendo Switch 2 ins nächste Rennen starten.

Gewinnspiel
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