Statt auf akustische Nuancen setzt Marquant dazu auf mehr oder wenig bewusste Farbsetzung. „Mein Malprozess ist meist ein intuitiver, emotionaler.“ Nicht selten baut er dabei auf „verpatzten Bildern“ auf
Peter Marquant: Das farbexpressive Spannungsfeld zwischen Gesehenem und Empfundenem
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