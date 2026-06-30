ABO

Walton Goggins rettete Olivia Wilde einst das Leben

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Olivia Wilde kann sich heute glücklich schätzen, noch zu leben
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Hollywoodschauspielerin Olivia Wilde verdankt ihrem Kollegen Walton Goggins ihr Leben. Bei den Dreharbeiten zu "Cowboys & Aliens" sei die 42-Jährige nach eigenen Angaben beinahe gestorben: "Walt Goggins hat mir bei diesem Film das Leben gerettet", sagte die Regisseurin und Schauspielerin im Podcast "Armchair Expert".

von

Bei den Reitszenen für den Science-Fiction-Film seien sie und Goggins 2011 nach einer Weile übermütig geworden und hätten sich gegenseitig herausgefordert. "Da galoppierten Daniel Craig, Harrison Ford und ich im Vollsprint quer durch die Wüste, mit 40 Pferden hinter uns." Als vor ihr ein unerwarteter Graben erschienen sei, habe ihr Pferd sie abgeworfen, erzählt Wilde.

Sie habe auf dem Boden hinter einem Erdwall gelegen, "was bedeutete, dass alle Pferde hinter mir mich nicht sehen konnten." Sie habe darauf gewartet, zertrampelt zu werden, als Goggins "in Sekundenbruchteilen" reagierte und sein Pferd seitwärts vor sie lenkte, schildert Wilde. "Die Leute teilten sich zu beiden Seiten um uns herum auf und dachten, er sei einfach verrückt geworden, aber er schützte meinen Körper auf dem Boden. Und deshalb verdanke ich ihm mein Leben. Es ist verrückt. Er ist ein echter Held."

(S E R V I C E - https://open.spotify.com )

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Fund aus dem 5. bis 4. Jahrhundert vor Christus
Technik
Antikes Schiffswrack mit mehr als 300 Amphoren vor Kalabrien entdeckt
Taylor Swift begeistert die Massen
Menschen
So wurde Taylor zu Taylor Swift: Doku über "Schicksalsjahre"
Madonna sorgte auch bei der Met Gala für Aufsehen
News
Madonna kehrt mit "Confessions II" zurück
Großer Erfolg für Film über Jacksons frühe Jahre
News
"Michael" überholt "Oppenheimer" an Kinokassen
++ ARCHIVBILD ++ Peter Maffay vergisst immer seine Texte
News
Rocksänger Peter Maffay kann sich Texte nicht merken
Mel Brooks war früh für seinen schrägen Humor bekannt
Schlagzeilen
Hitler-, Grusel- und Helden-Parodien: Mel Brooks ist 100
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER