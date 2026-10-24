ABO

Vorwürfe gegen Vater: Polizei teilte Schreiben mit Meghan

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2026 in England
©Pool, Afp, Joe Giddens, APA
Herzogin Meghan (45) ist bereits vor Jahren von der Londoner Polizei über Vorwürfe gegen ihren Vater informiert worden. Die Metropolitan Police bestätigte nach Angaben der Nachrichtenagentur PA am Samstag, ein Schreiben mit "Vorwürfen wegen mutmaßlicher Straftaten außerhalb Großbritanniens" gegen Thomas Markle Sr. an Meghan und Prinz Harry weitergeleitet zu haben. Die Polizei habe das Schreiben 2019 erhalten, jedoch keine Details mit anderen Strafverfolgungsbehörden geteilt.

von

News auf Google bevorzugen

Nun werde geprüft, ob die Angelegenheit der unabhängigen Polizeiaufsichtsbehörde gemeldet werden müsse. Thomas Markle Sr. soll in seinem früheren Haus auf den Philippinen eine große Menge an Material mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern zurückgelassen haben, wie die britische Boulevardzeitung "The Sun" unter Berufung auf dessen Sohn Thomas Markle Jr. am Freitag berichtet hatte. Markle Sr., der inzwischen wieder in den USA lebt, wies die Vorwürfe einem Bericht der "Daily Mail" zufolge zurück und bezeichnete sie als "kranke Lügen".

Das philippinische Justizministerium bestätigte der dpa eine Anzeige gegen den 82-Jährigen. Zuständig sei eine Taskforce gegen Menschenhandel und sexuellen Kindesmissbrauch im Internet.

Die US-Bundespolizei FBI teilte mit, man habe Kenntnis von den Vorwürfen und werde die philippinischen Behörden gegebenenfalls unterstützen. Untersucht würden zudem alle damit zusammenhängenden Vorwürfe, die Verstöße gegen US-Bundesgesetze beträfen.

Meghan hatte sich in einem Statement am Freitag "zutiefst bestürzt" von den Berichten gezeigt und selbst angegeben, bereits vor Jahren von britischen Sicherheitsbehörden über "verstörende Vorwürfe" gegen ihren Vater informiert worden zu sein. Die Herzogin hatte den Kontakt zu ihrem Vater im selben Jahr abgebrochen.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Oliver Wnuk empfiehlt auch Plan B zum Schauspielern
Schlagzeilen
TV-Star Oliver Wnuk rät jungen Kollegen zu Sparsamkeit
Archivbild vom Inneren des Tunnels nach der Katastrophe
Politik
Vor 25 Jahren wurde Schweizer Gotthardtunnel zur Todesfalle
Britischer Thronfolger verriet seinen Berufswunsch Polizist
Schlagzeilen
Prinz William als Überraschungsgast bei Talkshow
Meghan zeigte sich "zutiefst bestürzt"
Schlagzeilen
Vorwürfe gegen Vater von Herzogin Meghan
++ ARCHIVBILD ++ Die Hitze war oft tödlich
Technik
Hitzesommer 2026 war in Europa tödlichster bisher
Genießt dort das Single-Leben
Schlagzeilen
Lilly Becker will für immer in London bleiben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER