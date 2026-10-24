TV-Star Oliver Wnuk rät jungen Kollegen zu Sparsamkeit

Es sei wichtig, den Umgang mit Geld zu lernen. Nötig sei auch ein Plan B, falls die Auftragslage einmal nicht so rosig ist, sagte er weiter. "Fragt euch, was ihr sonst noch könnt und baut euch ein zweites Standbein auf", riet der Schauspieler dem künstlerischen Nachwuchs. Er selbst sei schon immer so pragmatisch gewesen.

Neben seinen Fernsehrollen arbeitet Wnuk als Roman-, Drehbuch- und Theaterautor. Seit 2024 ist er mit seiner Lese-Show "Wnuk denkt laut und liest vor" auf deutschen Bühnen unterwegs. Der Fernsehkrimi "Nord Nord Mord" spielt auf der Nordseeinsel Sylt.