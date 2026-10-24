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TV-Star Oliver Wnuk rät jungen Kollegen zu Sparsamkeit

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++ ARCHIVBILD ++ Oliver Wnuk empfiehlt auch Plan B zum Schauspielern
©APA, dpa, Rolf Vennenbernd
Der deutsche Schauspieler Oliver Wnuk (50, "Nord Nord Mord") hat für junge Schauspieler einen wichtigen Tipp parat: "Lernt sparen! Das sage ich allen angehenden Kolleginnen und Kollegen als Erstes. Denn mit dem Spielen als solchem ist es nicht getan. Man muss den Beruf auch ökonomisch sehen." Deshalb sollte man sich auch schon früh etwa mit Fragen der Altersvorsorge und dem Budgetieren befassen, wie Wnuk findet.

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Es sei wichtig, den Umgang mit Geld zu lernen. Nötig sei auch ein Plan B, falls die Auftragslage einmal nicht so rosig ist, sagte er weiter. "Fragt euch, was ihr sonst noch könnt und baut euch ein zweites Standbein auf", riet der Schauspieler dem künstlerischen Nachwuchs. Er selbst sei schon immer so pragmatisch gewesen.

Neben seinen Fernsehrollen arbeitet Wnuk als Roman-, Drehbuch- und Theaterautor. Seit 2024 ist er mit seiner Lese-Show "Wnuk denkt laut und liest vor" auf deutschen Bühnen unterwegs. Der Fernsehkrimi "Nord Nord Mord" spielt auf der Nordseeinsel Sylt.

ARCHIV - 05.12.2024, Nordrhein-Westfalen, Köln: Oliver Wnuk, Schauspieler, steht in den Studios des WDR im Stadtteil Bocklemünd nach der Talkshow „Kölner Treff“. (zu dpa: «TV-Star Oliver Wnuk rät jungen Schauspielern zur Sparsamkeit») Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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