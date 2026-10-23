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Prinz William als Überraschungsgast bei Talkshow

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Britischer Thronfolger verriet seinen Berufswunsch Polizist
©Pool, Afp, JONATHAN BRADY, APA
Der britische Thronfolger Prinz William wäre gern Polizist oder DJ geworden. Das plauderte der 44-Jährige in einem seltenen Talkshow-Auftritt aus, den die BBC am Freitagabend ausstrahlen wollte. "Ich wollte Polizist werden, als ich jünger war", sagte der anscheinend gut gelaunte Überraschungsgast laut im Voraus veröffentlichten Auszügen in der Kult-Sendung "The Graham Norton Show". "Ich dachte, ich wäre ein guter."

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Außerdem habe es in seinem Leben eine "Phase" gegeben, in der er DJ habe werden wollen, sagte William. Im Plattenauflegen sei er allerdings "nicht sehr gut" gewesen, fügte der Royal hinzu, der mit blauem Anzug, Hemd und Krawatte wie meist korrekt gekleidet auftrat.

Der ältere Sohn von König Charles III. nahm an der Show teil, um für den von ihm initiierten Earthshot Prize, eine internationale Umweltauszeichnung, Werbung zu machen. Die diesjährige Preisverleihung findet Mitte November im indischen Mumbai statt. Bei der Talkshow nahmen auf dem roten Show-Sofa neben William die Schauspielerinnen Cate Blanchett und Hannah Waddingham sowie der Umweltschützer Robert Irwin Platz, die den Earthshot Prize unterstützen.

Derartige Auftritte von aktiven Mitgliedern des britischen Königshauses sind äußerst selten. Laut BBC gab es im Publikum "Jubel und Luftschnappen", als William als Überraschungsgast auftrat.

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