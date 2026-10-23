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Lilly Becker will für immer in London bleiben

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Genießt dort das Single-Leben
©APA, TOBIAS STEINMAURER
Lilly Becker (50) ist nach ihrem zwischenzeitlichen Umzug nach Düsseldorf zurück in London. "Ich werde mich nie wieder über London beschweren, so lange ich lebe. Ich werde hier sterben. Das war's. Ich bin fertig", sagte die 50-Jährige der britischen Boulevard-Zeitung "Daily Mail" bei einem Mode-Event in der Stadt. "London ist unschlagbar. Es ist teuer, aber schau, was wir hier haben", sagte die Niederländerin. Als Beispiel nannte sie den Hyde Park und die Premier League.

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Dem Bericht zufolge lebt sie wieder in Wimbledon. Auf Partnersuche sei sie in London aber nicht. "Ich habe kein Glück mit britischen Männern, ich glaube also nicht, dass etwas passiert", sagte Becker. Das Single-Leben habe aber auch Vorteile: "Ich habe das Bett für mich allein, keiner schnarcht. Ich mag das." Becker war 2025 von London nach Düsseldorf gezogen und hatte als Hauptgrund finanzielle Gründe angegeben.

Lilly Becker gewann im Februar 2025 das RTL-Dschungelcamp ("Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"). Das Model war einst mit Tennis-Legende Boris Becker verheiratet. Amadeus ist der gemeinsame Sohn.

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