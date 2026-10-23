Lilly Becker will für immer in London bleiben

Dem Bericht zufolge lebt sie wieder in Wimbledon. Auf Partnersuche sei sie in London aber nicht. "Ich habe kein Glück mit britischen Männern, ich glaube also nicht, dass etwas passiert", sagte Becker. Das Single-Leben habe aber auch Vorteile: "Ich habe das Bett für mich allein, keiner schnarcht. Ich mag das." Becker war 2025 von London nach Düsseldorf gezogen und hatte als Hauptgrund finanzielle Gründe angegeben.

Lilly Becker gewann im Februar 2025 das RTL-Dschungelcamp ("Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"). Das Model war einst mit Tennis-Legende Boris Becker verheiratet. Amadeus ist der gemeinsame Sohn.