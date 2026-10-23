"Nintendo Switch Sports Resort": Ein Sporttag im Wohnzimmer

Neben neun Wettkampfdisziplinen gibt es auch drei Hobbysportarten, die zum Erkunden der Insel gedacht sind. Neu in der Reihe sind Daumenringen und Skateboarden, während Boxen schwungvoll neu aufgelegt wurde. Jetski und Propellerflugzeug aus dem Wii-Original feiern mit der neuen Joy-Con-2-Steuerung ein raffiniertes Comeback.

Über die Hobbysportarten Skateboard, Jetski oder Flugzeug sind jeweils eine Sightseeing-Tour möglich sowie eine Fotojagd und Spielen ohne Zeitlimit. Beim Skateboarden kommt das Geländerennen hinzu, beim Jetski das Meeresrennen und im Flugzeug ein Ballon-Dogfight.

Tages-, Abend- und Nachteinstellungen verändern das Erscheinungsbild der Insel. Diese Modi wirken wie eine Pause vom Wettkampf der übrigen Sportarten, denn man kann sich dabei hinsetzen und die Arme ausschütteln.

Die Bewegungsteuerung sorgt für immersive Effekte, etwa wenn man imaginär am Gasgriff dreht, um den Jetski zu beschleunigen oder kurz schnippt, um einen Kickflip auf dem Skateboard hinzulegen. Das alles fühlt sich natürlich und intuitiv an. Man merkt, was die Joy-Cons 2 können, dabei wirkt vieles trotz neuer Inhalte vertraut.

Skateboarden ist die erste Sportart der Reihe, die die Maussteuerung des Joy-Con 2 nutzt: zurückziehen zum Anschieben, neigen zum Lenken, schnippen zum Springen, dazu Grinds und Tricks. Beim Jetski hält man zwei Joy-Con 2 wie einen Lenker und dreht sie, um zu beschleunigen.

Beim Boxen sind Schläge, Deckung, Ausweichen und Kontern steuerbar. Dazu kommt eine Ausdaueranzeige, die wildes Herumfuchteln verhindern soll. Die computergesteuerten Gegner leisten wenig Widerstand: ein zweiter Mitspieler erhöht die Herausforderung deutlich. Für das alles sollte genug Platz zur Verfügung stehen, um Zusammenstöße im echten Leben zu vermeiden.

Und Daumenringen? - Man hält den Joy-Con 2 aufrecht und drückt die Schultertaste, um den eigenen Daumen zu senken. Wessen virtueller Daumen festgehalten wird, schüttelt den Controller, um sich zu befreien. Das Ganze ist urkomisch und unterhaltsam, ein Muskelkater am nächsten Tag garantiert.

Beim Bogenschießen zielt man mit einem Joy-Con 2 und spannt mit dem anderen die Sehne. Die HD-Vibration simuliert die Spannung des Bogens. Wer eine fremde Zielscheibe trifft, hat Pech und verschenkt Punkte.

Tennis wird auf drei verschiedenen Courts gespielt und es gibt auch einen Match-Modus mit größerem, langsamerem Ball für entspannteres Spielen. Volleyball setzt auf eine feste Rollenverteilung zwischen den Spielenden für Annahme Zuspiel und Co. Zudem gibt es einen Baggern-Rhythmusmodus.

Beim Bowling warten Spezialbahnen mit Hindernissen oder ein Spiel mit 100 Pins. Basketball bringt etwa spezielle Games rund um Dreier-Würfe, während Golf mit 3, 9 oder 18 Löchern gespielt wird - online sogar im k.o.-Format.

Wer allein spielt, kann versuchen, die Inselkrone zu erringen oder die Offline-Rangliste aller neun Wettkampfsportarten anzuführen. In jeder Disziplin wartet ein Insel-Champion, etwa Aya beim Boxen, Ximena beim Bogenschießen, Filippo beim Golf und Isamu beim Daumenringen.

Je weiter man in der Rangliste aufsteigt, desto anspruchsvoller werden die Gegner. Wer es noch schwieriger mag, findet in der Online-Pro-League einen Ranglistenmodus. Es ist also für jeden Spielertyp etwas dabei.

Mit klarem Fokus auf den lokalen Mehrspielermodus können bis zu vier Personen mit eigenen Controllern an einer Switch 2 spielen, allerdings nur im TV-Modus. Die Nintendo Switch 2 wird mit einem Paar Joy-Con 2 ausgeliefert.

Ältere Joy-Cons funktionieren in allen Modi außer beim Skateboarden, erreichen aber nicht die genaue Bewegungserkennung der Joy-Con 2. Wer ein sportliches Treffen mit Freunden plant, sollte also vorher überlegen, wie viele Controller zur Verfügung stehen und welche Sportarten dazu passen.

Nur wenige Spiele setzen so konsequent auf den lokalen Mehrspielermodus. Hier knüpft "Nintendo Switch Sports Resort" würdig an das Erbe des Klassikers "Wii Sports" an und schafft es, dass sich selbst altbekannte Sportarten frisch anfühlen und zu einem gemeinsamen Erlebnis werden. Mit Solo- und Online-Optionen erreicht das Game zudem auch ein breiteres Publikum.

Zum Start nur zwölf Sportarten - das mag wenig klingen, doch jede Sportart hat ihren eigenen Reiz und fesselt Anfänger, bis sie sie beherrschen. Da ist es auch zu verschmerzen, dass Favoriten aus "Wii Sports Resort" wie Frisbee, Kanu, Radfahren oder Wakeboard fehlen. Die Kosten für zusätzliche Joy-Cons 2 mögen abschrecken, doch der gemeinsame Sportspaß dürfte letztlich viele von der Investition überzeugen.

"Nintendo Switch Sports Resort" ist für die Nintendo Switch 2 erschienen und kostet rund 60 Euro. Es ist ab sechs Jahren freigegeben (USK).