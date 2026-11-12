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"Tribute von Panem"-Star Grace ärgert sich über Spoiler

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++ ARCHIVBILD ++ Mckenna Grace spielt im neuen Panem-Film die Hauptrolle
©APA, dpa, BRITTA PEDERSEN
Hollywood-Star Jennifer Lawrence kehrt für einen Gastauftritt zur "Tribute von Panem"-Filmreihe zurück - das hat sie selbst in einem Podcast verraten. Mckenna Grace (20), die im neuen Teil eine Hauptrolle spielt, ärgert sich darüber etwas. "Ich finde es wirklich schade, dass das raus ist. Ich hätte es gern eine Überraschung für alle bleiben lassen. Ich rede immer noch nicht gern darüber", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

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"Ich habe jetzt monatelang gelogen, also fühle ich mich fast, als müsste ich weiter lügen", meinte Grace. Die dystopische Science-Fiction-Reihe, die auf den Büchern von US-Autorin Suzanne Collins basiert und im Original "The Hunger Games" heißt, machte Jennifer Lawrence zum Weltstar. Sie spielte in den ersten vier Teilen ab 2012 Katniss Everdeen, die die Hungerspiele um Leben und Tod überlebte. "Sie ist unglaublich, wirklich unglaublich. Für mich ist sie bis heute ein Vorbild", sagte US-Schauspielerin Grace über ihre Kollegin. "Niemand außer ihr hätte das so spielen können."

In der Vorgeschichte "Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping", die am 19. November in die Kinos kommt, sind neben Lawrence (36) auch Woody Harrelson (65) und Josh Hutcherson (34) in ihren alten Rollen zu sehen. "Es war total verrückt, weil es dieselbe Crew war", erzählte Oscar-Preisträgerin Lawrence kürzlich im Podcast "Call Her Daddy", als sie gefragt wurde, wie es war, für den neuen Film zurückzukehren. "Josh und ich sind zum Beispiel nicht einmal auf die Toilette gegangen, ohne uns gegenseitig zu umarmen. Es war so wunderschön."

Schauspielerin Grace stand schon als Kind vor der Kamera und spielte seitdem in vielen Filmproduktionen mit. So war sie etwa in den "Ghostbusters"-Fortsetzungen "Ghostbusters: Legacy" (2021) und "Ghostbusters: Frozen Empire" (2024) als Geisterjägerin Phoebe Spengler zu sehen. Auf Instagram folgen ihr rund 5,5 Millionen Menschen.

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