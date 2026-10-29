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"Star Trek"- und "X-Men"-Star Patrick Stewart gestorben

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Der Schauspieler starb im Alter von 86 Jahren
©Afp, APA, MICHAEL TRAN
Der unter anderem als Captain Picard in "Star Trek" und durch die "X-Men"-Filme bekannte Schauspieler Patrick Stewart ist tot. Stewart starb am Mittwoch im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Los Angeles, wie es in einer am Donnerstag auf seinen Online-Accounts verbreiteten Erklärung hieß. Vorangegangen sei "eine kurze und heftige" Alzheimer-Erkrankung. Stewart hatte schon als Jugendlicher in Theatergruppen gespielt, bevor er an die Schauspielschule nach Bristol ging.

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Für Rollen als romantischer Held war der gebürtige Brite wegen seiner frühzeitigen Kahlköpfigkeit nicht geeignet, stattdessen wandte er sich vor allem klassischen Rollen zu und wurde 1966 Mitglied der Royal Shakespeare Company, der er lange Jahre treu blieb. Ab den 1970er-Jahren spielte Stewart auch in britischen Fernsehfilmen und -Serien mit, unter anderem ist er im beliebten Weihnachtsfilm "Der kleine Lord" als Butler zu sehen.

1987 schließlich wurde er für die Rolle des Raumschiff-Kommandanten Jean-Luc Picard in "Star Trek: The Next Generation" gecastet. Als Professor Charles Xavier spielte er in den vergangenen Jahren in zahlreichen "X-Men"- und Marvel-Filmen mit.

"Seine sonore Stimme und sein einzigartiges Talent werden für immer mit unauslöschlichen Darbietungen in allen Genres verbunden sein", hieß es in der Erklärung weiter. "Er hat die menschliche Verfassung in all ihrer poetischen Komplexität erkundet und Hoffnung nicht nur in die weiten Fernen des Marvel Cinematic Universe gebracht, sondern an Bord des Raumschiffs Enterprise auch an die ikonischste äußerste Grenze der Science Fiction."

(FILES) British actor Sir Patrick Stewart arrives to Paramount+ Star Trek Day held at Skirball Cultural Center in Los Angeles, California, on September 8, 2022. Patrick Stewart, the British Shakespearean actor who became a Hollywood megastar through "Star Trek" and the "X-Men" franchises has died, an official statement said on October 29. "We announce with great sorrow the passing of Sir Patrick Stewart yesterday at his home in Los Angeles, in the loving care of his beloved wife Sunny, following a brief and poignant journey with Alzheimer's Disease and Lewy Body Dementia," the statement said. (Photo by Michael Tran / AFP)

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