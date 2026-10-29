"Star Trek"- und "X-Men"-Star Patrick Stewart gestorben

Für Rollen als romantischer Held war der gebürtige Brite wegen seiner frühzeitigen Kahlköpfigkeit nicht geeignet, stattdessen wandte er sich vor allem klassischen Rollen zu und wurde 1966 Mitglied der Royal Shakespeare Company, der er lange Jahre treu blieb. Ab den 1970er-Jahren spielte Stewart auch in britischen Fernsehfilmen und -Serien mit, unter anderem ist er im beliebten Weihnachtsfilm "Der kleine Lord" als Butler zu sehen.

1987 schließlich wurde er für die Rolle des Raumschiff-Kommandanten Jean-Luc Picard in "Star Trek: The Next Generation" gecastet. Als Professor Charles Xavier spielte er in den vergangenen Jahren in zahlreichen "X-Men"- und Marvel-Filmen mit.

"Seine sonore Stimme und sein einzigartiges Talent werden für immer mit unauslöschlichen Darbietungen in allen Genres verbunden sein", hieß es in der Erklärung weiter. "Er hat die menschliche Verfassung in all ihrer poetischen Komplexität erkundet und Hoffnung nicht nur in die weiten Fernen des Marvel Cinematic Universe gebracht, sondern an Bord des Raumschiffs Enterprise auch an die ikonischste äußerste Grenze der Science Fiction."