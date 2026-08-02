"Sopranos"-Darsteller Vincent Pastore gestorben

Pastore kam 1946 im New Yorker Stadtteil Bronx auf die Welt, er stammte aus einer US-italienischen Familie. Er war Soldat bei der US-Marine und Nachtclub-Besitzer, bevor er Schauspieler wurde. In Kino und Fernsehen verkörperte der kräftig gebaute Pastore meist Gangster und andere harte Typen. In "The Sopranos" spielte er einen Mafioso, der Informant für die US-Bundespolizei FBI wird. Sein Tod am Ende der zweiten Staffel ist eine der bekanntesten Szenen der preisgekrönten Serie. "Nicht ins Gesicht, ja?", sagt er, bevor mehrere Mafiosi aus nächster Nähe mehrfach auf ihn schießen.

Pastore hatte auch kleine Rollen in Filmen wie "GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia" (1990) von Regisseur Martin Scorsese und "Carlito's Way" (1993) von Brian De Palma. Pastore trat außerdem in mehreren Realityshows auf, darunter "The Celebrity Apprentice", die von US-Präsident Donald Trump moderiert wurde.

Seinem Agenten zufolge liebte Pastore die Schauspielerei. "Er hatte eine Leidenschaft für sein Handwerk und war immer ermutigend, respektvoll und großzügig gegenüber jungen Schauspielern, nahm sich die Zeit, ihnen Rat und Unterstützung zu geben, wann immer er konnte", erklärte Attermann.