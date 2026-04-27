Rundfunkunion eröffnet die Jagd nach den verlorenen ESCs

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Weder die Schweizer SRG, noch der dänische DR haben in ihren Archiven die komplette Aufzeichnung der beiden Song Contest-Ausgaben in Lugano 1956 und Kopenhagen 1964. In den frühen Phasen des Fernsehens waren die Bänder und damit die Archivierung noch teuer, weshalb bisweilen Aufnahmen gelöscht wurden. "Nun ist die Jagd eröffnet, um sie zu finden - wo auch immer auf der Welt sie sich verstecken", gab die EBU am Montag via Aussendungen den Startschuss.
Man setze etwa auf Privatsammlungen, alte Filmrollen oder eine alte Kiste irgendwo auf einem Dachboden. "Die EBU glaubt, dass Kopien - oder Fragmente - dieser Shows noch immer existieren könnten", zeigt man sich optimistisch. Selbst kurze Ausschnitte könnten helfen, die ESC-Geschichte ein bisschen zu vervollständigen.
(S E R V I C E - Wer sich mit Material an der Lösung des Rätsels beteiligen möchte, kann sich via press@eurovision.com direkt an die EBU wenden. )
People dressed as the fictional detective created by the late Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, gather in central London on July 19, 2014 as they attempt to set the world record for the highest number of people dressed as Sherlock Holmes gathered in one place. The gathering was a fund-raising event with money raised going toward the restoration of Sir Arthur Conan Doyle's study and the stained glass windows at his former home, Undershaw. AFP PHOTO / CARL COURT (Photo by CARL COURT / AFP)