Paul McCartney laut "Forbes" drittreichster Musiker der Welt

Milliardärs-Charts bedienen sich zumeist öffentlich zugänglicher Informationen zu Vermögenswerten wie Aktien, Immobilien, Kunstobjekten und anderen Luxusgütern. Die Angaben gelten als nicht exakt und sind teilweise auch umstritten.

Nach Angaben des Magazins verwaltet der Musiker über seinen Verlag "MPL Communications" nicht nur seine Veröffentlichungen als Solokünstler, sondern hat sich auch die Verwertungsrechte anderer Musiker gesichert, etwa die von Rock-'n'-Roll-Musiker Buddy Holly. Er kaufte aber auch Musical-Soundtracks und Weihnachtslieder wie "It's Beginning To Look A Lot Like Christmas". Immer wenn eine Schultheatergruppe "Grease" aufführe, erhalte er Geld.

Auch habe sich der Sänger laut "Forbes" über Jahre größere Anteile am Katalog der Beatles sichern können und verdiene an seinen Beatles-Urheberrechten. Dazu kämen Toureinnahmen, Immobilienkäufe und seine Kunstsammlung. Nach Angaben von "Forbes" wollte der Musiker die Schätzungen nicht kommentieren.